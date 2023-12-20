Каунас продлил бесплатный проезд для украинцев в общественном транспорте

В решении совета говорится о том, что иностранцам, которые бежали из Украины из-за военных действий РФ, предоставляется 99-процентная скидка на электронные билеты в автобусах и троллейбусах. Это означает, что в Каунасе украинцы смогут пользоваться общественным транспортом за символическую плату и в дальнейшем, в течение 2024 года.
Чтобы воспользоваться скидкой, украинцам необходимо предъявить регистрационную карточку, выданную миграционной службой, или действительный вид на жительство и документ о личности, выданный иностранным государством.
Напомним, страны ЕС продлили механизм временной защиты для беженцев из Украины на один год — с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025 года.