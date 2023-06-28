Каунас предлагает вильнюсцам приехать в отпуск на время саммита НАТО

"Они называют саммит НАТО в июле испытанием для ритма жизни вильнюсцев, а мы видим в этом возможности – повод сменить рабочую обстановку, отдохнуть, открыть новые вкусы, пережить новые впечатления и получить вдохновение на все лето! И, конечно, мы приглашаем сделать это в Каунасе! Ждем вас всех – и тех, кто надолго остановится в Каунасе, и тех, кто только проездом будет в нашем городе по дороге к морю. Наши сердца и двери открыты, ждет масса развлечений, скидок и особых инициатив", – пишут организаторы.
Каунасское агентство туристической информации Kaunas IN ждет вильнюсцев с 8 по 16 июля. В это время все предложения гостиниц, музеев, галерей и развлечений будут предусмотрены для вильнюсцев.
"Бассейн арены "Жальгирис, Ботанический сад, Фестиваль музыки в Пажайслисе, Каунасский дом художников, Музей Амстердамской школы, Art Deco, Майрониса, Музей IX форта, картодром Kartlandas, Aušros SPA, „op Doc Gastropub, Boheme House, Vero Cafe и др. предлагают скидки и особые инициативы: дополнительные экскурсии, детские круизы", – skaitome сказано в сообщении организаторов.
Волшебная фраза в Центре туризма - "natostogauju Kaune" - и вы получите символический подарок.
"Литовские железные дороги" планируют увеличить число поездов на этом маршруте.
Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11–12 июля. Это первое подобное мероприятие в Литве.