День рождения Вильнюса отмечают 25 января. По случаю праздника в столице пройдет Фестиваль света, а Каунас приглашает начать празднование еще раньше. Об этом можно узнать и взглянув на рекламные щиты в городе с праздничными открытками и припиской #SveikinaKaunas.

21–23 января в вильнюсском Caffeine на ул. Вильняус, 17 ждут праздничные кексы - их 699 (столько лет исполняется Вильнюсу). Посетителям кафе достаточно произнести пароль "С днем рождения, Вильнюс!" и представить работнику "паспорт возможностей".

Подробную информацию о праздничных предложениях в связи с вечеринкой Pre-Party в Каунасе можно найти на сайте dovana.kaunas.lt.

Культурный марафон 2022

В Каунасе с 21 января стартует культурный марафон. Ждет 40 фестивалей, больше 60 выставок, 250 художественных мероприятий на сцене и 250 концертов.

Только 21–23 января ждет 100 мероприятий и выставок.

Основные акценты: международная выставка MagiC Carpets Landed, выступление Šviesos ratai, инсталляция Йоко Оно Ex It, выставка скульптур "Братство каунасского зверя" и шоу "Восстание" (22 января с 19.30 ч. у арены "Жальгирис", необходима бесплатная предварительная регистрация на платформе bilietai.lt с кодом KAUNAS2022).

Всю программу на выходные можно найти в интернете: kaunas2022.eu.

Спецпредложение для гостей

Партнеры подумали и об удобном сообщении. Компания Kautra 21-23 января сделает скидку на билеты в размере 30% (при покупке билетов по интернету в эти дни), а подарок CityBee – 25 км поездки в Каунас будут бесплатными (код: sugimtadieniuvilniau).

Участникам вечеринки Pre-Party предлагают не спешить с возвращением домой. Комфортный ночлег с завтраками предлагает гостиница Moxy (гостей ждет скидка).