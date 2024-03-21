Каунас передал Харькову 20 городских автобусов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
„Kauno autobusai“ nuotr.
„Kauno autobusai“ nuotr.

Разрушаемому Россией Харькову, второму по величине украинскому городу, Каунасское самоуправление передало 20 автобусов, шесть из которых уже прибыли в страдающий от войны город. Как указывает самоуправление, за их рулем находились сотрудники Харьковского трамвайного депо.

"Осенью прошлого года представители муниципалитета посетили Украину и лично встретились с мэром Харькова Игорем Тереховым. Узнав, что в городе, испытывающем постоянные обстрелы, серьезные проблемы с общественным транспортом, мы предложили им помощь – передать два десятка старых автобусов. До сегодняшнего дня они успешно ездили по улицам Каунаса, поэтому, несомненно, будут полезны и там", - сказал вице-мэр Каунаса Андрюс Паленис.

На этот раз среди готовых к отправке – девять технически исправных и пригодных для эксплуатации автобусов Solaris, которые были приобретены совершенно новыми компанией Kauno autobusai в 2004-2005 годах. Остальные – Volvo 2006 года выпуска, прибывшие в Каунас шесть лет назад.

Сообщается, что до войны Харьков обслуживали муниципальное предприятие и частные автоперевозчики – ежедневно на улицы выезжало почти 500 транспортных средств. Когда начались атаки оккупантов, частные перевозчики немедленно прекратили свою деятельность, поэтому в городе осталось всего около сотни автобусов.

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