Каунас готовится к шествию ЛГБТ: в центре города - заграждения, усиленные наряды полиции

"Эта суббота будет другой для жителей Каунаса", - сказали полицейские накануне Kaunas Pride.

Опасаясь, что марш сообщества ЛГБТК + Kaunas Pride может превратиться в массовые беспорядки, в Каунасе были приняты чрезвычайные меры безопасности.

На аллее Лайсвес после ночи появились заграждения, отделяющие участников марша от зрителей. В полиции сообщили, что перед мероприятием будет перекрыто движение автомобилей на въездах на аллею Лайсвес, а также на железнодорожных и автобусных вокзалах, куда будут приезжать участники марша из других городов.

Чтобы добраться до аллеи Лайсвес пешком от вокзала, можно прогуляться по проспекту Витаутаса, который граничит с Парком мира (Старое кладбище), а также по другим улицам. Сотрудники полиции предупредили организаторов марша, что именно в этих местах участники акции могут стать жертвами насильственных нападений.

"Приходите группами, гуляйте по центральным улицам города, избегайте парков, узких улочек. На вокзалах и автобусах будут офицеры. Проспект Витаутаса будет контролироваться", - предупредили участников марша после встречи с полицейскими организаторы Kaunas Pride.

Учитывая напряженность в городе и угрозу нападений, участникам марша настоятельно не рекомендуется открыто носить с собой ЛГБТ-атрибутику и плакаты, доставать их только во время мероприятия и прятать после мероприятия.

Как сообщили журналисты Delfi на месте предстоящего мероприятия, с утра здесь начали собираться и нетрезвые люди. Сотрудники полиции сразу их остановили.

Накануне марша полиция заявила, что офицеры были полностью готовы к обеспечению безопасности как участников марша, так и зрителей мероприятием. Тем не менее, официальные лица призывают горожан воздержаться от поездок на аллею Лайсвес и смотреть марш на экране телевизора или компьютера.

Проверят подозрительных людей и их рюкзаки, будут летать полицейские дроны

Похоже, что полицейские силы, которых Каунас давно не видел, будут сосредоточены на аллее Лайсвес. Должностные лица не только будут сопровождать участников марша, но и будут охранять все дороги, ведущие к этому пешеходному бульвару.

Пресс-секретарь Главного комиссариата полиции Каунасского уезда Одета Вайткявичене отметила, что в субботу будут работать не только полицейские в униформе, но и обычные полицейские в штатском, а всю операцию будет координировать штаб, который будет находиться в неназванном месте.

Подозрительные лица будут останавливаться и проверяться на наличие запрещенных предметов, пригодных для использования в нападениях на участников марша.