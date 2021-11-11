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На границе Беларуси были замечены три группы мигрантов, около одной из них находятся сотрудники силовых органов Беларуси, поэтому мигранты могут быть "заперты" между двух стран, предупреждает председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Литвы Лауринас Кащюнас.
Кащюнас: на границе – три группы мигрантов, рядом с одной - белорусские силовики
© AFP / Scanpix

"В пограничной зоне мы видим три группы покрупнее: две по двадцать человек, одна - около сорока. Возможно, где-то эта тысяча приближается, но пока люди не концентрируются в одном месте, такой информации у нас нет", - заявил в четверг парламентарий журналистам.

Около одной из групп, по его сведениям, находятся представители белорусских силовых структур.

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"Они пытаются создавать ситуацию, когда люди заперты. Это означает, что перспективу появления палаточного лагеря у нашей границы следует оценивать как совершенно реальную и к ней готовиться", - отметил Л. Кащюнас.

Палаточный лагерь на этой неделе уже появился у польской границы. Опасения, что похожий сценарий повториться в Литве, привели к объявлению чрезвычайного положения у границы с Беларусью.

Л. Кащюнас подчеркнул, что отказ от политики разворота мигрантов не обсуждается, "запертым" на границе мигрантам будет оказываться помощь.

Независимый брюссельский новостной портал EUobserver в среду сообщил, что ЕК, скорее всего, потребует, чтобы Польша, Латвия и Литва внесли изменения в недавно принятые законы, которые позволяют вытеснять мигрантов на территорию Беларуси. Однако Л. Кащюнас отверг такую возможность.

"Если Брюссель, комиссары решат предложить какие-то изменения - пусть сами летят на самолетах, берут всех мигрантов из Беларуси и летят с ними в Брюссель. Литва будет продолжать разворачивать мигрантов - здесь нет никаких вопросов", - заявил он.

Он также добавил, что для изменения законов ЕК нужно предложить верное решение - отправка мигрантов напрямую из Беларуси в страны их происхождения.

В этом году нелегально перешли границу Литвы с Беларусью свыше 4,2 тыс. мигрантов, свыше 6 тыс. мигрантов не допущены на территорию Литвы.

Литва и другие страны Запада обвиняют режим Александра Лукашенко в организации потока мигрантов и называют это гибридной агрессией.

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