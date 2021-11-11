Кащюнас: на границе – три группы мигрантов, рядом с одной - белорусские силовики

"В пограничной зоне мы видим три группы покрупнее: две по двадцать человек, одна - около сорока. Возможно, где-то эта тысяча приближается, но пока люди не концентрируются в одном месте, такой информации у нас нет", - заявил в четверг парламентарий журналистам.

Около одной из групп, по его сведениям, находятся представители белорусских силовых структур.

"Они пытаются создавать ситуацию, когда люди заперты. Это означает, что перспективу появления палаточного лагеря у нашей границы следует оценивать как совершенно реальную и к ней готовиться", - отметил Л. Кащюнас.

Палаточный лагерь на этой неделе уже появился у польской границы. Опасения, что похожий сценарий повториться в Литве, привели к объявлению чрезвычайного положения у границы с Беларусью.

Л. Кащюнас подчеркнул, что отказ от политики разворота мигрантов не обсуждается, "запертым" на границе мигрантам будет оказываться помощь.

Независимый брюссельский новостной портал EUobserver в среду сообщил, что ЕК, скорее всего, потребует, чтобы Польша, Латвия и Литва внесли изменения в недавно принятые законы, которые позволяют вытеснять мигрантов на территорию Беларуси. Однако Л. Кащюнас отверг такую возможность.

"Если Брюссель, комиссары решат предложить какие-то изменения - пусть сами летят на самолетах, берут всех мигрантов из Беларуси и летят с ними в Брюссель. Литва будет продолжать разворачивать мигрантов - здесь нет никаких вопросов", - заявил он.

Он также добавил, что для изменения законов ЕК нужно предложить верное решение - отправка мигрантов напрямую из Беларуси в страны их происхождения.

В этом году нелегально перешли границу Литвы с Беларусью свыше 4,2 тыс. мигрантов, свыше 6 тыс. мигрантов не допущены на территорию Литвы.

Литва и другие страны Запада обвиняют режим Александра Лукашенко в организации потока мигрантов и называют это гибридной агрессией.