Картофельные блины в Паланге бывают дороже цеппелинов: обзор мест

Итак, какая цена на картофельные блины в Паланге на ул. Й.Басанавичюса.
Самые популярные – обычные картофельные блины со сметаной или с мясом и сметаной. Желающие чего-то иного найдут и другие варианты: с жареным бочком, с творогом, с лососем и тунцом. Цены колеблются в пределах 6-15 евро за порцию.
Обычно цеппелины с мясом дороже картофельных блинов, но в некоторых кафе и ресторанах это правило не работает.
Более дешевые картофельные блины можно получить в следующих кафе:
В кафе Cepeliniškės, у дверей которого стоит цеппелин. Здесь дают разные блюда, включая картофельные блины с разными добавками. Обычные картофельные блины здесь стоят 6,5 евро, с бочком, тунцом или лососем – по 7 евро за порцию.
В кафе Pajūrio žibintas картофельные блины стоят 6 евро, а с мясом – 7,5 евро.
В кафе Levander Inn блины со сметаной стоят 6,5 евро, с творогом – 7,5 евро, с лососем – 8 евро (цеппелины с мясом или творогом стоят 7,5 евро за порцию или 5 евро – за половину).
В Jūros akis картофельные блины с жареным бочком стоят 6,59 евро, но только по рабочим дням до 19 ч., в другое время – 7,9 евро. Картофельные блины с мясом и сметаной там стоят 8,5 евро (полпорции – 5 евро),а с лососем и творожным соусом – 9,5 евро.
Дорогие блины подают в ресторанах:
Ресторан Kastytis предлагает картофельные блины со сметаной за 8 евро, с творогом, лососем или мясом – за 10 евро (цеппелины с мясом в ресторане стоят 8 евро.)
В ресторане De Cuba картофельные блины со сметаной стоят 8 евро, с соленым лососем и хреном – 10,5 евро.
Senoji Hansa предлагает картофельные блины со сметаной за 10 евро, с мясом и сметаной – за 12,5 евро (полпорции – за 8,5 евро).
В ресторане Molinis ąsotis порция картофельных блинов со сметаной стоит 15 евро, один блин – 9 евро (цеппелины с мясом и шкварками стоят 10 евро, один – 6 евро).