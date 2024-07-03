Картофельные блины в Паланге бывают дороже цеппелинов: обзор мест

„Блины есть блины, поэтому цена больше 10 евро за них кажется слишком высокой. Но есть места, где блины дешевле“, – сказала Анджелика, встреченная на улице Й.Басанавичюса в Паланге, отвечая на вопрос, как она оценивает цены на картофельные блины на курорте. А цены разные, есть и по 15 евро за порцию.