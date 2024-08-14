Картина в вильнюсском приюте шокировала – на территории валяются мертвые животные, стоит страшный смрад

„Моя собака вырвалась и убежала. Я ее искала, сообщала в фейсбуке, но на второй день решила позвонить в компанию Grindа. Я подумала, мало ли что бывает. Выяснилось, что моя собака попала под машину, ее останки находятся в приюте.
Вечером я работала, поэтому договорилась, что приеду назавтра. Они знали, что я приеду, я им несколько раз звонила“, – сказала Инга Смайле, которая до сих пор не может прийти в себя от увиденного.
Увиденное ею, говорит за себя. Женщина увидела полный контейнер мертвых животных, вокруг роились мухи. Стоял сильный смрад.
„Так все и было. Они знали, что я приеду. Территория там немаленькая, я понимаю, что для них это повседневность, так бывает, никуда не денешься, но могли же где-то за зданием это держать… Там ведь и лес есть за зданием. Не надо так на виду. Там живут люди, стоят дома, с верхних этажей все видно, да и забор не сплошной, сетка, все просматривается, люди ходят. Нет слов. И запах, и мухи. Бедные животные, их тела лапами кверху. Одним словом, ужасно“, – рассказала Смайле.
Ее удивило и то, как с ней себя вели работники.
„Мне сказали, что привезут останки к автомобилю, на саму территорию мы не заезжали. А, может, надо было. Привезли на тачке, на ее дне стояла лужа воды. Останки в черном пакете, все обмотано скотчем, на бумаге написано: не выбрасывать, не вывозить и не класть в холодильник. И привезли на этой тачке с водой.
На вопрос, что за вода? Сказали - шел дождь ночью. Я так понимаю, что так останки в этой тачке всю ночь и пролежали. Без слов. Я стала делать видео. Они мне по-русски сказали: чего тут ходишь, как туристка по территории, вон с газона, чего ходишь по газону, топчешь траву. Сказали, забирай свою дохлятину и иди отсюда, а то закроем ворота и не выйдешь. Конечно, я сказала им все, что думаю. Слов не выбирала, бранилась и матом, даже не знала, что так умею выражаться“, – с сожалением рассказала собеседница.
На это отреагировали работники Grinda на своей странице в Facebook:
„1. Grinda и Вильнюсский центр опеки над животными не потерпит такого неуважения к мертвым животным. Мы столько лет делали добро – спасали жизни, улучшали условия содержания бездомных животных – а сейчас одним жестом отношение безответственного работника к мертвым животным свело на нет все усилия. Останки животного хозяйке должны были передать с должным уважением. С таким работником придется распрощаться – его отношение к животным не отвечает ценностям Вильнюсского центра опеки над животными.
2. Вильнюсский центр опеки над животными выполняет несколько важных для города функций – не только занимается отловом заблудившихся животных, оказывает им необходимую помощь и предоставляет временный приют, пока не найдется хозяин или человек, который захочет приютить животное. Не менее важная функция – обеспечение санитарного здоровья в Вильнюсе: сбор останков животных, погибших в ДТП, усыпленных в ветеринарных клиниках останков животных, скончавшихся животных, которых отдают их хозяева и т.д. Мы передаем их останки для утилизации компании Biovast (ЗАО Rietavo veterinarinė sanitarija) – около 3 тонн каждый месяц“.
О сделанном видео представители компании особенно не распространялись.
„В соответствии с действующими правилами, такого рода отходы должны передавать на утилизацию без посторонних предметов - ошейников, катетеров, пластиковых пакетов. Картина и работа – не из приятных, поэтому может шокировать неподготовленного наблюдателя“, – сказано в фейсбуке.
Представители компании обещали обеспечить, чтобы подобное не повторилось.
Grinda и Вильнюсский центр опеки над животными обещали пересмотреть процессы организации работы, чтобы уменьшить отрицательное воздействие на окружающих. Еще раз приносим извинения всем людям, которые любят животных“, – сказано в сообщении.