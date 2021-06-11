Картина в подземном переходе снова сменилась – радужный флаг продержался лишь один день

В этом пешеходном переходе уже несколько раз радужный флаг закрашивали цветами литовского триколора.

9 июня группа активистов вернула радужный флаг на стены пешеходного перехода. На этот раз радужным флагом триколор не закрашивали, его поместили на фоне государственного флага.

Этот пешеходный переход в 2021 году стал одной из ярчайших иллюстраций борьбы за права ЛГБТ. Напомним, что 11 марта 2021 года в подземном переходе нарисовали радужный флаг, он продержался всего неделю – вскоре его закрасили триколором.