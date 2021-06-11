Картина в подземном переходе снова сменилась – радужный флаг продержался лишь один день

В этом пешеходном переходе уже несколько раз радужный флаг закрашивали цветами литовского триколора.
9 июня группа активистов вернула радужный флаг на стены пешеходного перехода. На этот раз радужным флагом триколор не закрашивали, его поместили на фоне государственного флага.
Этот пешеходный переход в 2021 году стал одной из ярчайших иллюстраций борьбы за права ЛГБТ. Напомним, что 11 марта 2021 года в подземном переходе нарисовали радужный флаг, он продержался всего неделю – вскоре его закрасили триколором.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Вильнюсе подорожали услуги такси, машин не хватает даже в обычные дни (24)
Наступило лето, смягчаются условия карантина, жители...
Профессор: это фантастика - Литва совсем рядом с желтой зоной (11)
Эпидемиологическая ситуация в Литве улучшается....
Новая система в сфере торговли автомобилями от перекупщика не спасла (8)
В Литве с 1 мая 2021 года действует новая система продажи...
Министр экономики Литвы: может быть, после карантина необходимость в "паспорте возможностей" отпадет (17)
В Литве эпидемиологическая ситуация улучшается, все...
В Каунасе прошел сильный ливень и град ливень идет в Вильнюс
В пятницу в полдень в Каунасе прошел сильный град....