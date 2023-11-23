Картина в магазине буквально потрясла: в молочном отделе плесень на упаковках

"В холодильниках рядом с другими молочными товарами стояли банки со сгущенкой, покрытые плесенью. Я сначала подумала, что мне показалось, но я пригляделась - точно плесень. И в тех же холодильниках стоят сыры, творог и т.д.", – писала Эгле.

На фото видны жестяные банки с плесенью.

Delfi связался с представителями магазина, они поблагодарили читателя за внимательность и сожалели в связи со сложившейся ситуацией.

"Сгущенное молоко - товар с продолжительным сроком действия, а в этом магазине, сгущенка не особенно ходовой товар. Сгущенное молоко в наших магазинах держат в холодильниках, где больше влаги. Из-за этого на банках могла появиться плесень", – сказала представитель Maxima Угне Улицкене.

По ее словам, gavus когда была получена информация о заплесневевших банках, их сразу же убрали из холодильника.