Картина у палангского пирса ужасная: есть ли повод для беспокойства?

Старший научный сотрудник центра исследования природы Юрате Каросене сказала, что на фото видны макроводоросли, которые на берегу можно увидеть каждый год.
"Это типичные растения Балтийского моря, которые растут на дне, где цепляются к камням и валунам", – заметила Каросене.
Поскольку между Клайпедским портом и латвийским побережьем дно моря каменистое, там немало валунов, а значит, места подходящие для роста макроводорослей.
"После сильных бурь и штормов макроводоросли отрываются от камней, и их выбрасывает на берег. На Куршской косе дно песчаное, там водорослей нет, поэтому их там не увидишь или бывают они крайне редко", – заметила Каросене.
Макроводоросли размножаются летом. "Наше Балтийское море одно из соленых и самых загрязненных морей. В нем много питательных веществ, таких как азот и фосфор, они попадают в море с водами рек. Азот и фосфор - те вещества, которые нужны для роста водорослей. Для водорослей важна также температура, свет", – рассказала Каросене.
Специалист сказала, что водоросли для здоровья людей не опасны. Опасность представляет вызываемое водорослями цветение воды.
"Когда макроводорослей очень много, они начинают разлагаться. В Балтийском море мы видим две проблемы – выброшенные на берег макроводоросли и цветение воды, вызванное сине-зелеными водорослями (цианобактериями). Сами бактерии мы не видим, видим лишь сине-зеленую воду. Часто вода цветет в Куршском заливе или в других внутренних водоемах. Часто вода цветет и в Балтийском море", – сказала Каросене.
"Макроводоросли нетоксичны и не опасны. Только когда они разлагаются и цветут сине-зеленые водоросли – это опасно. Из-за цветения воды могут появиться аллергические реакции. В Балтийском море сине-зеленые водоросли производят токсины, которые повреждают печень и пищеварительную систему. Если вода цветет – надо быть осторожными", – предупредила специалист.