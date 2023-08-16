Картина у палангского пирса ужасная: есть ли повод для беспокойства?

Читатели портала Delfi прислали фотографии пляжа в Паланге в районе пирса, который сплошь покрыт водорослями. "В отпуске этим летом в Паланге было и солнце, и тепло, но я удивилась, что людей около пирса нет. Чем ближе я подходила к морю, тем сильнее был запах тухлых яиц. Когда увидела берег, поняла, что дело в неприятных водорослях – пришлось обходить эту грязевую ванну. Через несколько дней их уже не было, но мне любопытно: откуда они берутся и не опасны ли они?", – писала читатель.