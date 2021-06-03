Карта ремонта дорог в Литве: к морю лучше не ездить, а Каунас объезжать стороной

Представитель ЛДАД Саулюс Янсонас сказал Delfi, что сейчас обновляют вехи по расширению и ремонту дорог государственного значения на срок до 2035 года.

В 2021 г, особое внимание будет уделено оборудованию инфраструктуры, связанной с безопасностью (круговые перекрестки, современные пешеходные переходы, пешеходные и велосипедные дорожки) и ремонту мостов, реконструкции", – сказал он.

Янсонас назвал несколько важнейших проектов.

"По договорам, заключенным в прошлом году продолжатся работы на магистрали Вильнюс-Каунас. На отдельных участках этой дороги работы полностью завершены, но проект полностью завершится только в сентябре 2021 года. Основная цель реконструкции – обеспечение безопасности, необходимой для дорог такого уровня.

Между Вильнюсом и Каунасом на магистрали меняют железные ограждения, устанавливают новые заборы от диких животных. Кроме того, оборудуют пешеходные переходы, устанавливают радары, освещение и выполняют другие работы", – сказал он.

В сентябре около Каунаса завершится строительство нового моста через Нерис и построят виадук через ул. Йонавос (проект, охватывающий 99,29-100,47 км).

"За Каунасом продолжаются работы по проекту реконструкция 102,9-107 км магистральной дороги А1. В ходе проекта упразднят опасный перекресток на Гирайте", – сказал Янсонас.

Он указал и более крупный уникальный проект. "Осенью 2021 года планируется осуществить проект строительства в Лентварисе, на ж/д переезде, построить тоннель", – заметил представитель ЛДАД.

В ближайшее время также будет объявлена закупка на подготовку технического проекта по реконструкции 21,5-39,2 км дороги А14 Вильнюс-Утена.

"В 2021 г. продолжат проектирование 56,83-97,06 км дороги A5 Каунас–Мариямполе–Сувалки, завершат процедуру перенятия земли у частных владельцев. Плюс готовят технические проекты реконструкции дороги.

В этом году планируют начать подготовку решений по другой части Via Baltica, от Каунаса до границы с Латвией (дороги A8 Паневежис–Аристава–Ситкунай и A10 Паневежис–Пасвалис–Рига)", – прибавил Янсонас.

ЛДАД управляет сетью дорог государственного назначения протяженностью 21 000 км. При планировании поездки рекомендуем воспользоваться информацией на сайте eismoinfo.lt.