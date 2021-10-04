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Эпидемиологическая карта муниципалитетов Литвы по-прежнему темнеет – в Литве уже больше 40 черных муниципалитетов.
Spalio 4 dienos sergamumo duomenys.
Spalio 4 dienos sergamumo duomenys.
© Statistikos departamento nuotr.

По данным Департамента статистики на 4 октября, в Литве осталось 18 красных муниципалитетов.

Черным цветом окрасился весь западный регион, черные зону появляются и в других регионах страны.

В черную зону COVID–19 вошли – Пасвальский район, Биржайский район, Аникщяй, Утенский район, Укмергский район, Молетский район, Висагинас, Вильнюсский район, Вильнюс, Шальчининкский район, Пренайский район, Алитусский район и Алитус, Бирштонас, Пренайский район, Каунас, Лаздийский район, Калвария, Мариямполе, Вилкавишкский район, Шакяйский район, Юрбаркский район.

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В черной зоне вся западная часть Литвы: Неринга, Клайпеда, Клайпедский район, Паланга, Кретинга, Шилутский район, Шилальский район, Таурагский район и Пагегяй.

В черной зоне находится также Скуодасский район, Плунгеский район, Ретавас, Мажейкяйский район, Тельшяйский район, Кельмеский район, Шяуляй и Шяуляйский район, Акмянски район, Йонишкский район, Радвилишкский район.

Хуже всего ситуация в Йонишкском районе - на 100 000 жителей за 14 дней там приходится 1887 случаев, в Тельшяйском районе – 1667, в Клайпеде – 1532.

Лучше всего дела обстоят в Паневежском районе 190 случаев на 100 000 жителей за 14 дней.

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