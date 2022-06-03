"Это кажется немного странным, когда мы говорим о дроне, полученном Литвой в подарок и в то же время о мероприятиях, на которых веселятся полуголые люди. Конечно, погода им не очень хорошая выпала, но кто мог знать. Это сложно осознать - в одной стране гибнут люди, по нашим дорогам ездят машины с украинскими флагами, мы приняли несколько десятков тысяч украинцев и вдруг проходит то, что проходит", – сказал он в пятницу в интервью на Žinių radijas.
По мнению Карбаускиса, в этом году не стоило проводить шествие Baltic Pride, поскольку, по его словам, если община ЛГБТ хочет, чтобы ее уважали, она сама должна проявлять уважение к другим.
"Просто-напросто в этом году от таких мероприятий надо было отказаться и не пытаться поднимать вопрос своих развлечений в такой момент. Если мы хотим, чтобы эту группу людей уважали, чтобы общество нормально ее принимало, то эта группа должна вести себя соответствующим образом", – сказал политик.
Он акцентировал, что не говорит о том, что ЛГБТ не должны защищать свои права, но, по его словам, это делают в неподходящее время.
"Я не гомофоб, я не хочу сказать, что эти люди не должны защищать свои права. Я только говорю, что то, что будет происходить в выходные, проходит не вовремя. Это нанесет этим людям больше вреда, вреда их имиджу, чем пользы. Если они этого не понимают, то мне жаль", – сказал Карбаускис.
Напомним, что 31 мая в Литве началась неделя мероприятий Baltic Pride, которая в субботу увенчается шествием за равенство и мир.
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