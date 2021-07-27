Р. Карбаускис убежден, что сейчас нет предпосылок для объявления чрезвычайного положения, так как одним из необходимых условий для этого является угроза конституционному строю, а "то, что мигрируют 10 или 25 человек, не может приравниваться к чрезвычайному положению".

"Любой юрист может сказать, что они и после введения этого чрезвычайного положения смогут передвигаться, мы не сможем их выгнать, даже если перед границей будет стоять армия. Это международные обязательства, международное право. Так что в этой ситуации я не понимаю, о чем речь - хотят заставить замолчать этих людей, не дать им протестовать? Если цель такая, я это никогда не поддержу", - сказал Р. Карбаускис BNS во вторник.

Политик утверждал, что лидер оппозиции, представитель "аграриев" в Сейме Саулюс Сквернялис, который во вторник говорил об идее введения чрезвычайного положения, не согласовал эту позицию ни со своей фракцией, ни с другими оппозиционными фракциями.

"Я не понимаю, почему С. Сквернялис об этом говорил как лидер оппозиции, так как ни с одной фракцией из оппозиции это не обсуждалось. И вообще, это его личное мнение (...) А то, что совпадает позиция правительства и С. Сквернялиса - она все чаще совпадает, я не могут объяснить", - рассуждал Р. Карбаускис.

Лидер "аграриев" призвал правительство активнее разговаривать с жителями перед тем, как переводить мигрантов на их территории из погранзастав.

Министр внутренних дел Агне Билотайте предложила правительству рассмотреть вопрос о возможном введении чрезвычайного положения в приграничных самоуправлениях, хотя в этом сомневаются некоторые другие члены правительства. Министр обороны Арвидас Анушаускас говорит, что обострение ситуации с нелегальной миграцией не является основанием для такого режима, и надеется, что должностным лицам удастся договориться с жителями.

Чрезвычайное положение – это особый правовой режим, который позволяет применять временные ограничения на реализацию прав и свобод физических лиц, может вводиться комендантский час.

Чрезвычайное положение может вводиться, когда по причине сложившейся в стране экстремальной ситуации или кризиса возникает угроза конституционному строю или общественному спокойствию, а эту угрозу невозможно устранить без использования чрезвычайных мер, предусмотренных в Конституции и законе.

В этом году в Литву уже попыталось попасть в общей сложности более 2,8 тыс. мигрантов. Из-за их наплыва Литва объявила экстремальную ситуацию в государственном масштабе. Должностные лица страны считают, что возросший поток миграции является организованной минским режимом акцией против Литвы.