Карантинные послабления будут вводить на национальном, а не на региональном уровне

Глава МВД Литвы Агне Билотайте информировала, что комиссия по ЧП одобрила изменения планов, а в них есть вопрос работы магазинов и салонов красоты. Правительство намеренно обсудить этот вопрос 8 февраля.
"Надо отметить, что план изменения карантина отличается тем, что в нем есть возможность ослабления карантина как на национальном, так и на региональном уровне", – сказала Билотайте.
По ее словам, если карантин будет смягчен в отдельных муниципалитетах, то в силе останутся ограничения на передвижение.
Она подтвердила, что в понедельник решат вопрос работы магазинов и салонов красоты. Решения будут приняты на национальном уровне.
Еженедельно, а иногда и чаще комиссия будет обсуждать ситуацию и предлагать конкретные карантинные послабления. План связан с данными по уровню заболеваемости и количеству положительных тестов.
Билотайте сказала, что отдельные муниципалитеты раньше открывать не хотят, чтобы не сделать их центрами притяжения.
На прошлой неделе Министерство экономики Литвы предлагало разрешить работу салонов красоты и магазинов с 8 февраля. Но 3 февраля правительство не обсуждало этот вопрос, отложив принятие плана на эту неделю.
Напомним, что карантин в Литве действует с 7 ноября. С 16 декабря действуют ужесточенные требования. Карантин продлен до 28 февраля.
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