Карантинная история Дмитрия из "Атмосферы": малый бизнес в маленьком городе, и почему Висагинас будет жить?

Гостиницы, санатории, рестораны, организаторы массовых мероприятий, спортклубы, туроператоры и авиакомпании увольняют сотни сотрудников. Представители самых разных отраслей открыто говорят: после того, как эпидемия отступит, ситуация уже не будет прежней – часть компаний не вернется к работе. И тем не менее есть немало тех, кто не унывает.

Вашему вниманию цикл статей "Выжившие", посвященный литовским предпринимателям – изобретательным людям с коммерческой жилкой, которые наперекор вирусу и карантинам, не предаются меланхолии. Они приспосабливаются к ситуации, ищут новые формы и смотрят в будущее с оптимизмом.

Новый герой нашего цикла бизнесмен-жизнелюбец из Висагинаса Дмитрий Лищенко, создатель пространства под названием "Атмосфера". В городе атомщиков этот бренд хорошо известен – он объединил множество инициатив. Среди них и антикафе, и фудтрак, и ночной клуб, и даже небольшой парк развлечений для детей.

Подкаст: как развивается бизнес в маленьком городе, что такое "Атмосфера", кто построит будущее Висагинаса?

Визитная карточка – стремление к цели

Дмитрий Лищенко – молодой предприниматель, он родился в Висагинасе. В свое время он, как и множество других горожан, эмигрировал за рубеж. Жил в Испании и в Ирландии, однако позже вернулся на малую родину и решил попробовать оживить город.

"Меня не раз спрашивали, зачем я вернулся. Во-первых, Висагинас – очень красивый город, где можно было бы очень хорошо жить. Я уезжал отсюда несколько раз, сначала родители эмигрировали в Испанию, я уехал с ними. Потом я отучился в техническом училище, поработал здесь, а позже эмигрировал в Ирландию – прожил и отработал в ней пять лет. К слову, там я и решил, что пришло время создать что-то свое, что стоит работать на себя, а не на дядю. Висагинас – это родной город. Мы осознанно выбрали его как стартовую площадку, но в будущем хотим расширить свое присутствие. Для нас важно, чтобы здесь появилась та самая атмосфера – классная атмосфера, которую мы пытаемся создавать. После же мы хотим распространять ее дальше – в соседних городах, в регионе, по всей стране и за ее пределами", - делится планами на будущее Дмитрий.

Основная задача молодого предпринимателя и его команды сегодня – наверстать упущенное в ходе летнего сезона. На городском пляже рядом с озером развернуты батуты, оборудованы всевозможные развлечения для детей, взрослые же могут отдохнуть, взяв кофе, напитки и закуски в специальном фургоне с мобильной кухней.

"Это наша „Летняя атмосфера“. Мы поставили себе цель – сделать пляж более привлекательным. Это очень важная задача, которая должна заинтересовать туриста, ведь простой путешественник вряд ли надолго задержится в Висагинасе, если здесь не будет никаких центров притяжения, никаких развлечений, все-таки наш город – не Рим. У гостей должна быть возможность погулять, отдохнуть, отправить своего ребенка на батуты, на машинки, взять кофе, мороженное, красиво посидеть на пляже. Речь идет о комплексном сервисе, который работает не только на нас, но и на образ города в целом. Согласитесь, что озеро, несмотря на всю его природную красоту, может заиграть совершенно новыми яркими красками, если здесь будет оборудована соответствующая инфраструктура", - убежден бизнесмен.

Дмитрий из "Атмосферы"

Город для жизни

По словам героя, его родители были одними из первых поселенцев в тогдашнем Снечкусе, который после независимости назвали Висагинасом.

"Родители приехали строить этот город, а бабушка и дедушка до этого жили в Дукштасе. Можно сказать, что мы в этом регионе – коренные жители, хотя в целом все съехались сюда из разных мест. Кто-то из России, кто-то из Украины, другие из Беларуси – со всех концов Советского Союза. Некоторые родственники работали на атомной электростанции, но большинство прибыли раньше – на большую стройку. Они приехали за мечтой. Кроме того, о Прибалтике тогда говорили, как о жемчужине СССР. Переезд в новый город – в город атомщиков – казался очень перспективным", - говорит Дмитрий Лищенко.

Собеседник не скрывает, что после остановки ядерных реакторов, множество жителей покинули город, Висагинас погрузился в меланхолию, многие потеряли жизненный ориентир.

"Условия для развития бизнеса в городе есть. Я бы сказал, что все работает по принципу снежного кома: чем больше будет предпринимательских инициатив, тем больше жизни, движения и прогресса будет в целом. На станции по-прежнему работает много людей, но это уже не физики-ядерщики, а строители. Львиная доля сотрудников выполняет работы по демонтажу. Конечно, закрытие АЭС сильно сказалось на городе – вокруг нее крутились деньги, люди, бизнес, создавались рабочие места и тому подобное. Город поник – опустился во мрак. Станция была кормилицей, ведь все собрались здесь ради нее… Однако время идет, поколение меняется. Подросла и продолжает расти молодежь, которая живет уже в другой парадигме, думает другими критериями. Молодые люди мыслят иначе и развиваются по-своему, и это очень хорошо. Я уверен, что Висагинас будет жить – это будет классный современный молодой город", - делится мыслями собеседник.

В то же время бизнесмен не отрицает, что много молодых людей уезжают. С этим устоявшимся явлением нужно бороться, считает он. Власти должны создать условия для того, чтобы здесь можно было жить и развиваться.

"Порой гуляешь в британском Нортгемптоне и видишь там половину Висагинаса", - смеется Дмитрий.

Работа с молодежью – отдельное направление в жизни героя. В свое время он принял участие в программе Active Citizens, проводимой Британским советом совместно с Институтом политических исследований и анализа. В ходе обучения инициативные представители различных организаций, так называемые фасилитаторы, приобрели полезные навыки, научились организовывать процессы, встречи и досуг. По сути, они сплачивают людей и разные поколения за счет различных видов коммуникации. Таким образом, общество становится более устойчивым, цельным, открытым и гармоничным.

Детский мир

Муниципальные власти часто транслируют месседж, что, мол, Висагинас – одно из лучших мест в Литве для того, чтобы растить детей, но так ли это на самом деле?

"Я бы не сказал, что за 20 лет было создано что-то принципиально новое. Удалось сохранить большую часть того, что работало, хотя и разрушилось многое… Безусловно, для семей с маленькими детьми здесь хорошо. Все близко, все в пешей доступности, садики всегда рядом, в городе очень безопасно, все всех знают. Однако на этом преимущества заканчиваются. Детям старше десяти лет предложить почти нечего – есть различные кружки, но это не так интересно. Это классическое образование, которое устарело", - уверен Дмитрий Лищенко.

По его словам, в городе должно появиться больше возможностей для самовыражения.

"По идее, именно молодежь должна стремиться создавать что-то новое – новые услуги, новый бизнес, новые направления. Но если она уезжает, если интереса нет, то надеяться на возрождение не приходится. Не стоит ждать, что представители старого поколения создадут что-то крутое для молодежи – так эта система не работает", - разводит руками он.

В Висагинасе своя "Атмосфера"

Что представляет собой "Атмосфера"? Дмитрий утверждает, что этот бизнес охватывает самые разные направления. Ключевое внимание уделено сфере развлечений.

Дмитрий из "Атмосферы"

"Это организация, которая помогает вам хорошо провести время – она помогает разнообразить жизнь. Изначально было создано антикафе, которое мы, правда, так не называли, но это название к нам приклеилось. Мы хотели объединить людей, чтобы все могли проводить время вместе, чтобы взрослые были вместе с детьми, старики – с молодежью, чтобы никто не отдалялся друг от друга и не делил горожан на своих и чужих", - рассказывает герой.

Помимо этого, возглавляемая нашим собеседником команда открыла в городе ночной клуб. Однако отработал он недолго.

На карантине

Карантин застал команду Дмитрия врасплох. Учитывая специфику бизнеса, пандемия крайне негативно сказалась на работе – вся деятельность была заморожена на долгие месяцы. Казалось, что летом 2020 года ситуация нормализовалась, но в конце осени положение вновь резко ухудшилось.

"Закрыли и детскую комнату, и ночной клуб. С ночными клубами вообще все плохо, поскольку их закрывают в первую очередь, а открывают последними. Обидно то, что мы потратили на него очень много сил и средств. Официально он открылся 1 февраля 2020 года, а 13 марта нас закрыли. Большие инвестиции не окупились – все заморожено. Что происходит сегодня? Долги растут, а мы сидим. Летом начнется движение, но для того чтобы все заработало, нам вновь пришлось вложить немалую сумму. Для предпринимателей – это большая проблема", - вздыхает он.

С другой стороны, во время локдауна у Дмитрия появилось время подумать, отдохнуть и собраться с мыслями.

"Появилась возможность спокойно и без лишней суеты оценить действия, предпринятые нами до карантина. Мы смогли выдохнуть и отдохнуть, ведь когда ты работаешь на себя, у тебя сумасшедший график. Бывало так, что я возвращался домой под утро, спал два-три часа, а потом вновь шел работать. Сейчас у меня полно сил! Надеюсь, что нам удастся выбраться из долговой ямы. Это не наша вина, но с этим приходится мириться", - делится эмоциями собеседник.

Дмитрий из "Атмосферы"

Говоря о том, кто лучше справляется с пандемией – нынешние власти или же предыдущие, - наш герой отвечает, что в целом ничего не изменилось. Проблемы, как и ошибки, все те же.

"Первый карантин был болезненным, так как мы к нему не были готовы – никто толком не знал, что делать. Указания властей были строгими и неясными – было сложно понять, по каким причинам вводятся те или иные меры, но с приходом новых министров и введением повторного карантина ничего не поменялось, просто мы стали реагировать спокойнее. Мы набили шишки, поэтому смириться было проще. Я сразу понял, что новый карантин – надолго. С другой стороны, мы четко осознавали, что к маю все меры ослабят. Удержать людей зимой довольно легко, но летом – невозможно", - констатирует предприниматель.

Справка

Индустрия развлечений и организации досуга создает около двух процентов ВВП страны. 24 мая в Литве вступили в силу так называемые паспорта возможностей, которые позволили привитым, выздоровевшим и прошедшим тест на наличие коронавируса посещать бары, рестораны, казино и множество других заведений без всяких ограничений – можно сидеть внутри.

Тем не менее ночные клубы это пока не спасет, т.к. меры по ограничению их работы не позволяют этому бизнесу удержаться на плаву или развиваться. По словам представителей ассоциации Vilnius Night Alliance, позиция кабмина не выдерживает никакой критики.

"Конечно, наша реакция – негативная. Вновь без каких-либо оснований говорится, что возможностей работать для ночных клубов не будет. <...> Для нас здесь нет возможности – это то же самое закрытие, - сказал в интервью Delfi глава упомянутой ассоциации Марк Адам Харольд.

По его словам, ограничения по времени основаны лишь на страхах премьера и некоторых членов кабинета министров. Между тем в реальности научных подтверждений, что ночные клубы, мол, представляют большую угрозу, чем условные бары, рестораны или театры, нет. Кроме того, Харольд не исключает, что многие владельцы клубов проигнорируют это правило, получат штрафы и встретятся с чиновниками кабмина в суде.

"Я представляю, что много кто будет игнорировать это правило, откроет свое пространство в любом случае и будет работать. Может быть, придет штраф", - говорит он.