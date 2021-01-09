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Сильный снегопад настолько вскружил голову жителям Вильнюса, что они забыли введенных правительством ограничениях и требованиях безопасного поведения во время карантина. В субботу фотограф Delfi запечатлел скопление людей на столичной горе Тауро.
Tauro kalnas
Tauro kalnas
© DELFI / Tomas Vinickas

Согласно действующим в Литве ограничениям, на открытом воздухе могут встречаться не более двух человек или это должны быть люди из одной семьи. Также специалисты не выходить из дома без надобности, и уж тем более не собираться группами. Необходимо надевать защитные маски для лица.

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