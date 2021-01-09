Согласно действующим в Литве ограничениям, на открытом воздухе могут встречаться не более двух человек или это должны быть люди из одной семьи. Также специалисты не выходить из дома без надобности, и уж тем более не собираться группами. Необходимо надевать защитные маски для лица.