Карантин в Литве с четверга отменен, какие ограничения останутся?

Этот вопрос правительство Литвы решило на заседании 28 июня. Карантин в конце июня закончится. Напомним, что в Литве карантин был введен 7 ноября 2020 года.

В документе МВД Литвы сказано, что "паспорт возможностей" будут использовать на массовых мероприятиях, где нет сидячих мест для зрителей – фестивалях, массовых собраниях, концертах и т.д., а также при предоставлении услуг в сфере образования и здравоохранения.

Остается рекомендация надевать маски в закрытых помещениях.

"Существенные перемены – маски обязательны как в общественном транспорте, так и в частном секторе, где предоставляют контактные услуги. (…) Очень просим все же учитывать рекомендацию в связи с ношением масок в закрытых помещениях", – сказал глава Минздрава Арунас Дулькис.

Министр внутренних дел Агне Билотайте призвала жителей не расслабляться и активно прививаться от коронавируса.

Останется в силе требование заранее регистрировать участников мероприятий - продавать билеты по интернету. Если у посетителей нет "паспорта возможностей", то они могут занимать на мероприятии только сидячие места, не больше 75% всех мест. На открытом пространстве число участников не ограничено.

Во время занятий с детьми в помещении может находиться не больше 30 детей – это касается и детских лагерей. Исключение может быть лишь тогда, когда все участники и руководители переболели или привиты.

Большая часть разных видов деятельности - сфера образования, посещение пациентов в больницах и др. регламентируется отдельными решениями.

Пациентов, больных COVID-19, по-прежнему нельзя навещать в больницах, за исключением случаев, когда речь одет о детях, пациентах, находящихся при смерти, или когда посетители переболели или привились от коронавируса.

Минздрав Литвы предлагает не продлевать карантин с 1 июля. Однако в силе останется режим чрезвычайного положения, контроль на границах, регулирование экономической деятельности и сферы услуг.

В проекте сказано, что работа различных ведомств и учреждений должна подчиняться условиям, принятым главой операций.

Согласно проекту, остаются в силе следующие условия пересечения границы государства: вакцинация от COVID-19 признанными в ЕС вакцинами и отрицательный тест на COVID-19.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что через две недели Минздрав должен представить условия, при которых в случае необходимости снова будет введен карантин.

"Нам надо договориться, чтобы к следующему заседанию подготовили условия, на которых будет объявлен следующий карантин - какими критериями будут руководствоваться. Цифры очень важны – заполненность больниц и потенциал. Чтобы не было так, как прошлой осенью, когда решение было принято слишком поздно. Надо определиться – при каких обстоятельствах правительство должно вернуться к режиму карантина", – сказала Шимоните.

По ее словам, может быть и так, что будут вводить локальные карантины.