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Правительство Литвы в среду продлило до конца июня карантин, на два часа увеличило время работы летних кафе, разрешило собираться в закрытых помещениях группам до десяти человек, а на улице - неограниченному числу людей.
Карантин в Литве продлен до конца июня, предусмотрены и послабления
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Мы еще раз продлили сроки карантинного режима до конца июня, попытались сделать новую редакцию, чтобы всем было удобнее пользоваться и читать, и несколько уточнений. Все изменения мы внесли единообразно, с первого июня", - сказал министр здравоохранения Арунас Дулькис.

Правительство утвердило новую редакцию постановления, которым режим карантина продлен до 24 часов 30 июня.

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Новое постановление о карантине вступает в силу с 1 июня. Сейчас карантин действует до 31 мая включительно.

С июня правительство разрешило заведениям общественного питания, ресторанам, кафе, барам на открытом воздухе работать на два часа дольше, на таких же условиях разрешена работа и ночных клубов, которая до сих пор была запрещена.

В такое же время, с 7 до 24 часов, все эти заведения смогут принимать внутри клиентов с "паспортами возможностей".

Есть изменения, связанные с ношением масок - они не нужны в детских лагерях, также установлено, что носить их не нужно на открытых пространствах, если вокруг нет людей, ранее требовалось, чтобы никого не было вокруг на расстоянии двух метров.

Также в закрытых пространствах смогут общаться группы до 10 человек или члены двух семей или двух домохозяйств. На открытом воздухе собираться может неограниченное число людей, так же как и обладателей "паспортов возможностей".

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