Карантин в Литве может больше не вернуться, новые ограничения будут действовать и без него

Литва уже в течение некоторого времени находится в черной зоне COVID–19. Количество новых случаев заболевания растет – уже достигнут предел в 2000 случаев в день. Эта ситуация напоминает ноябрь 2020 года. Тогда фиксировали больше чем по 1500 новых случаев в день.
7 ноября 202 года в Литве был объявлен карантин, он длился до июня 2021 года. Карантин ввело правительство Саулюса Сквернялиса, в середине декабря его дополнительно ужесточило новое правительство Ингриды Шимоните.
С 7 ноября прошлого года нельзя было собираться группами больше 5 человек (исключение - члены одной семьи), надо было соблюдать дистанцию в 2 м, избегать прямого физического контакта, соблюдать правила гигиены. Маски во всех общественных местах должны были носить все жители старше 6 лет. Тогда же речь шла о рекомендациях не перемещаться без необходимости - только на работу, в магазин, аптеку и т.д. Были установлены ограничения на собрания и мероприятия.
Салоны красоты действовали с ограничениями. Госсектор перешел на удаленную работу, то же самое рекомендовали и частному сектору.
В школу ходили лишь дошкольники и начальные классы. Все остальные учились удаленно.
Кафе продавали еду только навынос. В больницах нельзя было навещать пациентов.
Сейчас ситуация иная – вакцина от коронавируса доступна всем. В Литве привиты 68,6% жителей. Принимая решение об ужесточениях в минувшую среду правительство опиралось на документ МВД, в котором указывалась недостаточная иммунизация населения (тогда было 67,7%).
Хорошо информированное лицо, которое не пожелало назвать свое имя, пояснило Delfi, чем отличается карантин от режима ЧС.
По его словам, в условиях ЧС можно применять почти все выше перечисленные ограничения.
"Единственное, что невозможно в режиме ЧС - требовать носить маски на улицах", – сказал собеседник.
Режим ЧС позволяет наказывать людей, несоблюдающих правила.
И в условиях ЧС и в условиях карантина врачи получают надбавки за работу в зоне риска.
"Достаточно чрезвычайной ситуации. Введение карантина - это, скорее, политическое решение. Тем более, что карантин сейчас - объект страха. Можно ли закрыть бизнес в режиме ЧС? Можно", – сказал Delfi собеседник.
Специалист по инфекционным заболеваниям, профессор Саулюс Чаплинскас был удивлен критикой оппозиции в адрес правящих.
"Это цинизм. Они оставили плохой фундамент, развалили инфраструктуру в сфере здравоохранения. Почему до сих пор нет руководителей некоторых ведомств?" – заметил он Delfi.
Он также сказал, что для отражения опасности штамма "дельта" нынешнего уровня вакцинации не достаточно, нужно вакцинировать хотя бы 90% жителей.
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