Карантин в Литве исчерпал свои возможности: рассматривают несколько сценариев, в их числе и жесткий

Представитель Партии свободы Валентинас Миталас в передаче "По сути" сказал, что надо искать способ безопасного смягчения карантина. Один из способов - интенсивное тестирование.

"На самом деле награждения М.А.М.А. показали, что карантин, управление им - дело не только властей, но и общества, и когда одна его группа устраивает вечеринку, картина получается не очень. Мне кажется, ключ есть, и он действует.

Например, тестирование в нескольких открывшихся школах показывает, что образовательные учреждения могут работать, если будут проводить интенсивное тестирование, школы успешно работают даже там, где уровень заболеваемости высокий (в Вильнюсе)", – сказал собеседник.

Он считает, что в том же направлении можно идти при проведении мероприятий.

Собеседник сказал, что медленное снятие ограничений может иметь непрогнозируемые последствия.

"Мы видим определенные настроения в обществе, мне страшно, что последствия закрытия все или медленного открытия будут непрогнозируемыми", – сказал Миталас.

Староста Движения либералов Эугениюс Гентвилас сказал, что послабления нужны, особенно в сфере культуры и образования.

На вопрос, считает ли он, что нынешние ограничения исчерпали себя, а властям пора думать о другом решении, Гентвилас заверил, что есть за что критиковать и нынешнее и прошлое правительство.

"(...) тут есть две крайности. Жесткий комендантский час, я не могу это одобрить или освобождаем все – пусть кто что хочет, то и делает, это я тоже не могу одобрить. Тут правительство с экспертами должно принять рациональное решение, хочу повторить – думаю, не все решения рациональны. (...) Я считаю, некоторые решения были приняты с опозданием.

Например, движение между городами и круговыми муниципалитетами – давно можно было открыть. Конечно, это не значит, что я критикую прежнее и нынешнее правительство, ведь нельзя знать, что действует оптимально, даже эпидемиологи не могут этого сказать", – сказал Гентвилас.

Миталас сказал, что есть три надежды в связи с будущим.

"Это правительство унаследовало сложную ситуацию с коронавирусом и это неизбежно заставляло принимать радикальные решения. Это принесло эффект, ситуация стала улучшаться, улучшилась значительно, но затянувшееся ожидание - вот причина того, что общество чувствует себя так, как чувствует сейчас.

Если ли у правительства возможности для маневров, чтобы зажечь свет в конце туннеля - думаю, нет. Я не могу выступать за прекращение карантина, мы понимаем сложность ситуации в отдельных муниципалитетах, знаем о штаммах, но этот свет надо зажигать, хотя бы путь к нему.

Может надо громче говорить об иммунном паспорте, установить порядок, бонусы для привитых, это может быть одной из лампочек. Второе, о чем я говорил - освобождение отдельных секторов, ведомств с масштабным тестированием, образование, культура, а третья лампочка - идея, которую обсудим, – введение льготного НДС на время для пострадавшего бизнеса", – сказал Миталас.