Карантин ударил по пожилым людям: денег на еду не остается

"Мы получаем субсидию, я в долгу перед Содрой, Содра забирает эту субсидию, так за что есть? Что делать? Я прихожу, до пенсии осталась неделя, бывает хорошо, бывает плохо, хватает", - рассказал Брониславас журналистам LNK.

Свою историю рассказывает и Каролина. Истории всех, кто посещает бесплатную столовую, похожи.

"Сюда приходят те, у кого нет денег на еду. Оплачиваешь услуги, нужно купить лекарство и прожить на 100 евро на весь месяц. Представьте, а там еще всякие проблемы. По кредиту еще нужно платить, и судебные приставы тоже напали", - пояснила Каролина.

В подобных центрах кормят бедных, они также могут выбирать одежду и обувь, получают психологическую и юридическую помощь, необходимую им, чтобы выбраться из бедности. Глава Betanija утверждает, что большинство посетителей - пожилые люди.

"Более половины, 60-70 процентов наших посетителей - пожилые люди. Другая часть - это бездомные, их около 10-15 процентов. Другие - люди, которые просто живут в бедности", - сказал Мирослав Сенютис, глава Betanija.

"У большинства дети уехали, а они остались одни. Один раз в день ездят на автобусе - утром и возвращается вечером. Им этой пенсией некуда деваться. Спрашивала, где вы были раньше, говорят, что раньше были в церкви, а теперь и церковь закрыта, чтобы укрыться от ветра и дождя", - прокомментировала Грасильда Макаравичене.

Подчеркивают, что пенсионерам в районах очень тяжело, потому что бедность в Литве высока, особенно в этот период.

"Из-за того, что люди закрыты, не могут ходить в более дешевые магазины, прогуляться. Однако в больших городах нет такого ужаса, как в районах", - заверил президент Ассоциации пожилых людей.

Г. Макаревичене также рассказала, сколько денег остается на еду.

"Сейчас все подорожало - и коммунальные платеже, и свет, и отопление, когда люди оплачивают все, остается 100 евро жизнь".

По словам замминистра социальной защиты и труда, пенсии одиноким пенсионерам планируется повысить.

"В настоящее время есть план и амбиции достичь 42 евро для прибавления к пенсии одинокого человека, но мы понимаем, что не можем сделать это быстро. Посмотрим, начнем ли мы с более низкой доплаты, т.е. 28 евро, и не для всех, а для тех, кто имеет самый низкий доход", - прокомментировал Витаутас Шилинскас.

Летом ожидается повышение пенсий одиноким людям.