Карантин ударил по пожилым людям: денег на еду не остается

"Мы получаем субсидию, я в долгу перед Содрой, Содра забирает эту субсидию, так за что есть? Что делать? Я прихожу, до пенсии осталась неделя, бывает хорошо, бывает плохо, хватает", - рассказал Брониславас журналистам LNK.
Свою историю рассказывает и Каролина. Истории всех, кто посещает бесплатную столовую, похожи.
"Сюда приходят те, у кого нет денег на еду. Оплачиваешь услуги, нужно купить лекарство и прожить на 100 евро на весь месяц. Представьте, а там еще всякие проблемы. По кредиту еще нужно платить, и судебные приставы тоже напали", - пояснила Каролина.
В подобных центрах кормят бедных, они также могут выбирать одежду и обувь, получают психологическую и юридическую помощь, необходимую им, чтобы выбраться из бедности. Глава Betanija утверждает, что большинство посетителей - пожилые люди.
"Более половины, 60-70 процентов наших посетителей - пожилые люди. Другая часть - это бездомные, их около 10-15 процентов. Другие - люди, которые просто живут в бедности", - сказал Мирослав Сенютис, глава Betanija.
"У большинства дети уехали, а они остались одни. Один раз в день ездят на автобусе - утром и возвращается вечером. Им этой пенсией некуда деваться. Спрашивала, где вы были раньше, говорят, что раньше были в церкви, а теперь и церковь закрыта, чтобы укрыться от ветра и дождя", - прокомментировала Грасильда Макаравичене.
Подчеркивают, что пенсионерам в районах очень тяжело, потому что бедность в Литве высока, особенно в этот период.
"Из-за того, что люди закрыты, не могут ходить в более дешевые магазины, прогуляться. Однако в больших городах нет такого ужаса, как в районах", - заверил президент Ассоциации пожилых людей.
Г. Макаревичене также рассказала, сколько денег остается на еду.
"Сейчас все подорожало - и коммунальные платеже, и свет, и отопление, когда люди оплачивают все, остается 100 евро жизнь".
По словам замминистра социальной защиты и труда, пенсии одиноким пенсионерам планируется повысить.
"В настоящее время есть план и амбиции достичь 42 евро для прибавления к пенсии одинокого человека, но мы понимаем, что не можем сделать это быстро. Посмотрим, начнем ли мы с более низкой доплаты, т.е. 28 евро, и не для всех, а для тех, кто имеет самый низкий доход", - прокомментировал Витаутас Шилинскас.
Летом ожидается повышение пенсий одиноким людям.
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