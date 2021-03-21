Карантин больше не пугает: возле магазинов на главной улице столицы - впечатляющие очереди

Хотя в Литве по-прежнему действует карантин, в понедельник, 15 марта, разрешили работать всем магазинам с отдельным входом с улицы.
Жители столицы, жаждущие шоппинга, вскоре этим воспользовались - выходные удивили толпами людей в магазинах одежды, косметики и других.
В некоторых местах очереди настолько длинные, что покупатели не соблюдают безопасную дистанцию в 2 метра, большинство также не надевают маски, хотя делать это на открытом воздухе по-прежнему необходимо, когда поблизости есть другие люди.
В настоящее время потоки посетителей в точках продаж регулируются, согласно действующим правилам, одновременно могут заходить только два человека, обеспечивается площадь в 20 кв.м. на каждого покупателя.
Фотограф Delfi запечатлел очереди на проспекте Гедиминаса.
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