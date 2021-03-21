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Прохладная погода выходных и падающий снег не остановили вильнюсцев, которые соскучились по магазинам: на проспекте Гедиминаса растянулись впечатляющие очереди.
Карантин больше не пугает: возле магазинов на главной улице столицы - впечатляющие очереди
© DELFI / Tomas Vinickas

Хотя в Литве по-прежнему действует карантин, в понедельник, 15 марта, разрешили работать всем магазинам с отдельным входом с улицы.

Жители столицы, жаждущие шоппинга, вскоре этим воспользовались - выходные удивили толпами людей в магазинах одежды, косметики и других.

В некоторых местах очереди настолько длинные, что покупатели не соблюдают безопасную дистанцию ​​в 2 метра, большинство также не надевают маски, хотя делать это на открытом воздухе по-прежнему необходимо, когда поблизости есть другие люди.

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В настоящее время потоки посетителей в точках продаж регулируются, согласно действующим правилам, одновременно могут заходить только два человека, обеспечивается площадь в 20 кв.м. на каждого покупателя.

Фотограф Delfi запечатлел очереди на проспекте Гедиминаса.

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