Карантин больше не пугает: возле магазинов на главной улице столицы - впечатляющие очереди

Хотя в Литве по-прежнему действует карантин, в понедельник, 15 марта, разрешили работать всем магазинам с отдельным входом с улицы.

Жители столицы, жаждущие шоппинга, вскоре этим воспользовались - выходные удивили толпами людей в магазинах одежды, косметики и других.

В некоторых местах очереди настолько длинные, что покупатели не соблюдают безопасную дистанцию ​​в 2 метра, большинство также не надевают маски, хотя делать это на открытом воздухе по-прежнему необходимо, когда поблизости есть другие люди.

В настоящее время потоки посетителей в точках продаж регулируются, согласно действующим правилам, одновременно могут заходить только два человека, обеспечивается площадь в 20 кв.м. на каждого покупателя.

Фотограф Delfi запечатлел очереди на проспекте Гедиминаса.