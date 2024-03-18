Каннан из Индии занимается выращиванием грибов в Литве

Каннан Виджаякумар из Индии живет в Литве больше 10 лет. Мужчина прекрасно говорит по-литовски. Он занимается своим бизнесом. Раньше Каннан занимался дизайнерской работой, а сейчас в Кайшядорском районе, в деревне Калнишкес он построил 5 теплиц площадью по 70 кв. м, оборудовал в них отопление и вентиляцию и уже два года с женой Кристиной выращивает вешенки.