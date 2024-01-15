Кандротаса-Целофанаса за финансовые аферы отправляют в тюрьму

Суд признал Кандротаса виновным в декабре 2022 г., однако тогда он обжаловал решение, поэтому оно не вступило в силу. Суд постановил, что Кандротас, Андрюс Жалис и Ромас Яблонскас присвоили имущество компании MDK logistika (321 791,84 евро). Организатором признали Жалиса, а Кандротас и Яблонскас помогали ему. Жалиса суд приговорил к условному сроку заключения на 2 года с отсрочкой на 1,5 года.

Сейчас Апелляционный суд отклонил жалобу осужденного и оставил в силе наказание в виде 1 года и 10 месяцев лишения свободы.

У здания суда дежурили многочисленные наряды полиции, поскольку готовились к возможным провокациям, однако пока ни сам Кандротас, ни его поддержка в суд не пришли.

15 января в 9 ч. в деле Кандротаса был вынесен еще один приговор. Его обвиняли в том, что он помог Паулюсу Борейке незаконно присвоить 59 290 евро, принадлежавших компании. За это преступление Борейка уже даже отбыл наказание в тюрьме.