Кандротаса-Целофанаса за финансовые аферы отправляют в тюрьму

Суд признал Кандротаса виновным в декабре 2022 г., однако тогда он обжаловал решение, поэтому оно не вступило в силу. Суд постановил, что Кандротас, Андрюс Жалис и Ромас Яблонскас присвоили имущество компании MDK logistika (321 791,84 евро). Организатором признали Жалиса, а Кандротас и Яблонскас помогали ему. Жалиса суд приговорил к условному сроку заключения на 2 года с отсрочкой на 1,5 года.
Сейчас Апелляционный суд отклонил жалобу осужденного и оставил в силе наказание в виде 1 года и 10 месяцев лишения свободы.
У здания суда дежурили многочисленные наряды полиции, поскольку готовились к возможным провокациям, однако пока ни сам Кандротас, ни его поддержка в суд не пришли.
15 января в 9 ч. в деле Кандротаса был вынесен еще один приговор. Его обвиняли в том, что он помог Паулюсу Борейке незаконно присвоить 59 290 евро, принадлежавших компании. За это преступление Борейка уже даже отбыл наказание в тюрьме.
Однако Апелляционный суд рассмотрел жалобы, усмотрел в деле существенные нарушения и передал его на пересмотр, поэтому Кандротас был освобожден.
Причина такого решения - суды игнорировали тот факт, что каунасский прокурор Донатас Пузинас, который контролировал это расследование, в 2020 году сам стал подозреваемым в резонансном деле о взяточничестве влиятельных лиц, торговле влиянием, злоупотреблении и т.д.
Как Борейка, так и Кандротас уверяли, что дело против них состряпали коррумпированные прокуроры. Литовский апелляционный суд передал дело на пересмотр, несмотря на то, что серьезных доказательств таких заявлений не было. После пересмотра Апелляционный суд снова рассмотрел дело и оставил в силе обвинительные приговоры в отношении Борейки и Кандротаса, поскольку, по данным суда, "вину Борейки и Кандротаса доказывают как показания свидетелей, так и письменные доказательства".
Кандротаса приговорили к 1 году и 3 месяцам заключения, а Борейку - к 6 месяцам.