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В четверг утром полиция приехала к осужденному за финансовые аферы Антанасу Кандратосу (он называет себя Целофанас), чтобы по решению суда, доставить его в колонию. Мужчину приговорили к заключению почти на два года. Однако Кандротас по-хорошему сдаваться не хотел. Полицейские попали в дом через балкон и увезли осужденного.

Он вел трансляцию из дома, показывал, приехавших полицейских и пожарных. Вместо того, чтобы открыть дверь и ехать с полицией, Кандротас насмехался над стражами порядка. Позвонившему полицейскому он сказал, что спокойно собирает вещи, якобы двух дней ему не хватило, не было на это времени.

"Если все горит, надо ломать дверь, это ваш выбор, я думаю, у меня есть право проститься с семьей. Если они выломают дверь, ждут дополнительные расходы, ремонт двери, может, даже замена", – сказал Кандротас.

Кандротас в тюрьму по-хорошему ехать не хотел, полиция попала в дом через балкон
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"Подождут, я еще обниму, поцелую детей. Осмотрюсь, я еще не завтракал. После этого спокойно выйду, я никуда бежать не собирался, не собирался прятаться", – сказал он, заметив, что настоящие борцы не сдаются.

Вместо того чтобы собирать вещи и прощаться с домашними, он 20 минут вел трансляцию из дома. Он благодарил ювелира Юргу Лаго и Руту Янутене за их поддержку.

Delfi напоминает, что Кандротас был осужден за помощь в присвоении 90 000 евро.

Суд первой инстанции приговорил его к 10 месяцам лишения свободы, а Апелляционный суд ужесточил наказание до 1 года и 9 месяцев.

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