Кандротас обещает "веселую президентскую кампанию"

Кандротас сказал, что решил участвовать в выборах, поскольку его об этом просили соратники по партии.

"Партия единогласно поддержала, других кандидатов не было, все одобрили. Эта ситуация показывает, что надо идти. Поддержка общества есть, сначала об этом сообщили в надежде на поддержку со стороны людей. Я ездил по Литве, посещал отделения партии, во время этих визитов меня призывали выдвинуть кандидатуру, эта поддержка легла в основу принятого решения", – сказал Delfi Кандротас.

Он упомянул, что обдумал и обязательство собрать 20 000 подписей за короткий срок.

"Поэтому мы и сообщили о своем решении, мы убеждены, что это удастся сделать. У нас в партии больше 4000 пассивных членов, а активные есть в каждом городе – минимум 100 человек, в Вильнюсе – 300 человек.