Кандротас обещает "веселую президентскую кампанию"

Кандротас сказал, что решил участвовать в выборах, поскольку его об этом просили соратники по партии.
"Партия единогласно поддержала, других кандидатов не было, все одобрили. Эта ситуация показывает, что надо идти. Поддержка общества есть, сначала об этом сообщили в надежде на поддержку со стороны людей. Я ездил по Литве, посещал отделения партии, во время этих визитов меня призывали выдвинуть кандидатуру, эта поддержка легла в основу принятого решения", – сказал Delfi Кандротас.
Он упомянул, что обдумал и обязательство собрать 20 000 подписей за короткий срок.
"Поэтому мы и сообщили о своем решении, мы убеждены, что это удастся сделать. У нас в партии больше 4000 пассивных членов, а активные есть в каждом городе – минимум 100 человек, в Вильнюсе – 300 человек.
Если бы я не был уверен в том, что мы можем это сделать, я бы не ввязывался в это дело. Я думаю, что стыдно о чем-то сообщить, а потом не собрать подписи. Хотя я такой человек, который пробует что-то делать, неважно удастся или нет, это лучше, чем вообще ничего не делать", – сказал Кандротас.
Этот постоянный участник разных протестных акций решил заняться политикой. Он сказал, что намерен активно участвовать в дебатах с другими кандидатами в президенты, обещал задавать им "неудобные" вопросы.
"Я попрошу в Facebook, чтобы люди писали вопросы, которые хотят задать кандидатам. Поверьте, у людей к нынешним руководителям много вопросов. Я буду тем человеком, который задаст им эти вопросы и сделаю все, чтобы они не могли выкрутиться в прямом эфире. Буду задавать вопрос 5-7 раз, пока народ не получит ответ", – обещал Кандротас.
Этот человек в прошлом три раза был судим за финансовые преступления, сейчас он также является фигурантом нескольких уголовных дел. Кандротас уверяет, что судимость ему не помешает, формально все судимости уже недействительны.
Он сказал, что если в рамках тех дел, которые суд рассматривает сейчас, его признают виновным, он будет расценивать это как политическое давление.
На вопрос, как он оценивает свои возможности стать президентом страны, Кандротас от конкретного прогноза воздержался.
"Люди на улицах меня узнают, так что сложно как-т оценить. Конечно, я стал такой личностью, которую люди либо любят, либо ненавидят, нет середины. Может, люди увидят меня в ином амплуа, не на протестах, не на митингах, не во время споров с политиками, увидят, что я могу быть серьезным, я это не раз демонстрировал. Я думаю, моя голова хорошо работает, не сомневаюсь, что лучше, чем у нынешних руководителей", – подытожил Кандротас.