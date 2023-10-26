Кандротас-Целофанас устроил протестный поход в суд

Напомним, что больше двух тысяч человек протестовали у парламента против всеобщего налога на недвижимость.

Митинг закончился в полдень после чего один из его участников - Кандротас-Целофанас призвал участников протеста пойти с ним в суд.

В 13.30 ч. в Апелляционном суде проходило слушание по делу о крупной финансовой афере в отношении Кандротаса (его обвиняют в присвоении больше 300 000 евро). Поскольку заседание суда было публичным, теоретически на нем могли присутствовать все желающие.

Толпа из нескольких десятков человек пошла от парламента к Апелляционному суду. Но около суда людей остановила полиция и сообщила, что все желающие в зал не попадут, потому что там нет столько мест.

"Заседание публичное, сколько человек хочет, столько и идет", - возмущался Целофанас. Он пытался договориться с полицейскими, чтобы те впустили людей в суд, тогда те, кто не поместятся в зал, стояли бы в коридоре. Но переговоры закончились ничем.