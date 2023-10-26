Кандротас-Целофанас устроил протестный поход в суд

 
Витянис Мишкинис
ru.DELFI.lt
В четверг у здания парламента состоялся митинг против налога на недвижимость. На нем присутствовал и известный участник многих протестов Антанас Кандротас-Целофанас. После окончания митинга Целофанас пригласил часть собравшихся принять участие в заседании Апелляционного суда, который рассматривает дело о крупной финансовой афере (обвиняемый в деле - Кандротас). Большая толпа людей пошла в сторону здания суда, но внутрь собравшихся не впустили.

Напомним, что больше двух тысяч человек протестовали у парламента против всеобщего налога на недвижимость.

Митинг закончился в полдень после чего один из его участников - Кандротас-Целофанас призвал участников протеста пойти с ним в суд.

В 13.30 ч. в Апелляционном суде проходило слушание по делу о крупной финансовой афере в отношении Кандротаса (его обвиняют в присвоении больше 300 000 евро). Поскольку заседание суда было публичным, теоретически на нем могли присутствовать все желающие.

Толпа из нескольких десятков человек пошла от парламента к Апелляционному суду. Но около суда людей остановила полиция и сообщила, что все желающие в зал не попадут, потому что там нет столько мест.

"Заседание публичное, сколько человек хочет, столько и идет", - возмущался Целофанас. Он пытался договориться с полицейскими, чтобы те впустили людей в суд, тогда те, кто не поместятся в зал, стояли бы в коридоре. Но переговоры закончились ничем.

"Почему нельзя с флагом, на каком основании. В суд идут все, а кто пойдет в зал, я выберу. Они могут быть в коридоре, на лестнице", – пытался доказать свою правду полиции Кандротас.

В зал впустили 15 человек, остальные остались на Лукишкской площади.

напомним, что обвинительный приговор по этому делу в отношении Кандротаса Каунасским окружным судом был принят еще в декабре 2022 года. Суд постановил, что Кандротас, Андрюс Жалис и Ромас Яблонскас присвоили имущество компании MDK logistika (321 791,84 евро).

Организатором признали Жалиса, а Кандротас и Яблонскас помогали ему. Кандротаса суд приговорил к 1 году и 10 месяцам лишения свободы, но приговор был обжалован.

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