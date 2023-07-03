03 июля 2023 г. 16:33

Кандротас-Целофанас пожаловался в полицию на поцелуй депутата: обвиняет в домогательствах

 
ELTA
Гитис Панкунас
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius
В Вильнюсскую полицию с жалобой обратился Антанас Кандротас по кличке Целофанас, который в субботу организовал в столице митинг против украинских флагов. Он пожаловался в полицию на депутата от Партии свободы Томаса-Витаутаса Раскявичюса.

"Жалоба передана в третий комиссариат Вильнюса. Полиция сейчас выясняет обстоятельства, уточняет информацию, после этого примет решение о том, будет ли начато расследование", – сказала 3 июля пресс-секретарь ГКП Вильнюсского округа Юлия Самороковская.

Она не комментировала содержание жалобы, но подтвердила, что Кандротас указал, что Раскявичюс домогался его.

"Он оскорблен тем, что, вероятно, подвергся сексуальному домогательству", – сказала представитель полиции.

Напомним, что в минувшую субботу, когда Кандротас организовал на Кафедральной площади митинг "Поднимаю триколор за Литву" против украинских флагов, там же проходило шествие общины ЛГБТ "Vilnius Pride 2023: мы все ее ходим".

Когда шествие дошло до Кафедральной площади, участвовавший в нем депутат Раскявичюс, проходя мимо Кандротаса, поцеловал его.

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