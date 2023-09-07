Кандротас-Целофанас обвиняет прокурора в том, что он разбил его телефон iPhone 14 Pro

В среду после обеда в суде рассматривалось уголовное дело в отношении Кандротаса, которого обвиняют в финансовой афере, связанной с продажами дизельного топлива. После суда произошел инцидент, который оценивает и полиция, и прокуратура.

На заседании прокурор Василяускас попросил суд приговорить Кандротаса к 5,5 годам лишения свободы, возмущенный обвиняемый стал снимать прокурора на видео и говорить с ним.

На видео, которое сделал Кандротас, видно, как он комментирует ситуацию и идет в сторону прокурора. Попытка снять прокурора на видео закончилась неожиданно: на экране появилось что-то темное, телефон упал на землю, а поднявший его Кандротас стал вслух возмущаться, говоря, что прокурор сумкой выбил его телефон и разбил его.

Кандротас бросился за прокурором, кричал, что тот разбил его телефон, схватил за плечо, окружающих призывал звонить в полицию. Потом он снял на видео прибывший экипаж полиции и поиск Василяускаса в прокуратуре.