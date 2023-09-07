Кандротас-Целофанас обвиняет прокурора в том, что он разбил его телефон iPhone 14 Pro

В среду после обеда в суде рассматривалось уголовное дело в отношении Кандротаса, которого обвиняют в финансовой афере, связанной с продажами дизельного топлива. После суда произошел инцидент, который оценивает и полиция, и прокуратура.
На заседании прокурор Василяускас попросил суд приговорить Кандротаса к 5,5 годам лишения свободы, возмущенный обвиняемый стал снимать прокурора на видео и говорить с ним.
На видео, которое сделал Кандротас, видно, как он комментирует ситуацию и идет в сторону прокурора. Попытка снять прокурора на видео закончилась неожиданно: на экране появилось что-то темное, телефон упал на землю, а поднявший его Кандротас стал вслух возмущаться, говоря, что прокурор сумкой выбил его телефон и разбил его.
Кандротас бросился за прокурором, кричал, что тот разбил его телефон, схватил за плечо, окружающих призывал звонить в полицию. Потом он снял на видео прибывший экипаж полиции и поиск Василяускаса в прокуратуре.
Кандротас сказал Delfi, что прокурор ударил его сумкой по новому телефону iPhone 14 Pro, телефон был поврежден. Он уверяет, что прокурор задел и его лицо.
Инцидент произошел в общественном месте, на ул. А.Мицкявичаус, около Каунасского окружного суда.
По сведениям Delfi, было много очевидцев - адвокатов и их клиентов, выходивших из здания.
Прокурор Василяускас сказал, что никакого комментария не будет. "Комментария не будет. Подано заявление в полицию, всего доброго", – сказал Delfi Василяускас. Он уточнил, что сам подал заявление, потому что Кандротас его систематически терроризирует.
Полиция Каунаса подтвердила, что 6 сентября, в 16 ч. был вызван экипаж на ул. А.Мицкявичаус. По заявлению Кандротаса сейчас уточняют обстоятельства происшествия. Полиция указала, что прокурор подал заявление через систему epolicija. Он попросил оценить действия Кандротаса и представил свою версию.
Главный прокурор Каунасской окружной прокуратуры Дарюс Валкавичюс сказал, что об этом инциденте ему известно. "Мы информировали Генпрокуратуру, поскольку только она может решить, будет ли начато расследование в отношении прокурора", – сказал Валкавичюс Delfi.