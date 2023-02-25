Кандидаты в мэры Вильнюса: въезд в Старый город будет платным, будут строить стоянки

На вопросы ответили почти все кандидаты, которые набрали в ходе опросов больше 5% голосов: Артурас Зуокас, Валдас Бенкунскас, Миколас Маяускас, Томас-Витаутас Раскявичюс, Лукас Савицкас и Раса Будбергите. На вопросы не ответил лишь представитель Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей Вальдемар Томашевский.

Петли в Старом городе – проект, который возмущает вильнюсцев. Его цель - остановить транзит автомобилей через Старый город. Кандидаты считают, что добиться этого можно и иным способом.

Планируете ли Вы оставить проект петлевого движения в Старом городе?

Артурас Зуокас

"Самые большие и красивые Старые города в Европе уже давно используют современные средства контроля потоков движения. Такое примитивное решение, как установка бетонных столбов или кадок с соснами, уродует Старый город. Я уже не говорю о неудобстве водителей. А где еще вопрос загрязнение. Мы отменим это хаотичное решение, а транзит ограничим, введя плату. Кроме того, создадим условия для того, чтобы автомобили можно было оставить на подземных стоянках рядом со Старым городом", – сказал Зуокас.

Одну из таких стоянок он предлагает оборудовать около Театра оперы и балета. А на месте нынешней стоянки у театра - разбить сквер.

Валдас Бенкунскас

Бенкунскас выступал против нынешнего порядка движения в Старом городе. Он также считает, что плата за въезд - более эффективное средство ограничения транзита. Однако он не планирует от него отказываться, вместо этого предлагает модифицировать.

"Улучшить обозначение, установить указатели, заменить неаккуратные клумбы современными решениями, позаботимся о местах для разворотов", – сказал Бенкунскас.

Миколас Маяускас

Маяускас также предлагает корректировать действующий порядок.

"Нынешний порядок явно замедлил движение в Старом городе. Одни местные жители этому рады, другие пытаются привыкнуть к этому порядку. Это решение, несмотря на пользу, привело к большим заторам около Старого города. Поэтому порядок будет подкорректирован, часть Старого города будет открыта для легкового транспорта", – сказал кандидат.

Томас-Витаутас Раскявичюс

Раскявичюс считает нынешний порядок хорошим, но предлагает коррекции.

"Есть технические предложения, связанные с модификацией этого решения (установка электронной системы ограничения - для "исключений", которые будут доступны жителям этой части города, обслуживающему персоналу, коммунальным службам, курьерам и т.д.), исключения должны быть обоснованы социальными и экономическими критериями", – сказал Раскявичюс.

Лукас Савицкас

Савицкас критикует нынешнее решение.

"Надо не боятся признать, что решение не достигло целей и не приживается в обществе. К сожалению, многие вильнюсцы не понимают сути этого решения Шимашюса, ведь проблема заторов появилась там, где ее раньше не было, а жизнь в Старом городе померкла", – сказал кандидат.

Раса Будбергите

Политик считает, что большая часть водителей уже привыкла к действующему порядку, а действующий порядок выполняет свою функцию. Будбергите не считает, что это самая большая проблема в Старом городе. По ее мнению, нужно строить подземные стоянки на въезде в Старый город.