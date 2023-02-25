Кандидаты в мэры Вильнюса: въезд в Старый город будет платным, будут строить стоянки

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5 марта 2023 года в Литве состоятся муниципальные выборы. Портал MadeinVilnius.lt интересовался, каковы планы кандидатов в мэры города относительно Старого города.
T. V. Raskevičius, M. Majauskas, A. Zuokas, V. Benkunskas
T. V. Raskevičius, M. Majauskas, A. Zuokas, V. Benkunskas

На вопросы ответили почти все кандидаты, которые набрали в ходе опросов больше 5% голосов: Артурас Зуокас, Валдас Бенкунскас, Миколас Маяускас, Томас-Витаутас Раскявичюс, Лукас Савицкас и Раса Будбергите. На вопросы не ответил лишь представитель Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей Вальдемар Томашевский.

Петли в Старом городе – проект, который возмущает вильнюсцев. Его цель - остановить транзит автомобилей через Старый город. Кандидаты считают, что добиться этого можно и иным способом.

Планируете ли Вы оставить проект петлевого движения в Старом городе?

Артурас Зуокас

"Самые большие и красивые Старые города в Европе уже давно используют современные средства контроля потоков движения. Такое примитивное решение, как установка бетонных столбов или кадок с соснами, уродует Старый город. Я уже не говорю о неудобстве водителей. А где еще вопрос загрязнение. Мы отменим это хаотичное решение, а транзит ограничим, введя плату. Кроме того, создадим условия для того, чтобы автомобили можно было оставить на подземных стоянках рядом со Старым городом", – сказал Зуокас.

Одну из таких стоянок он предлагает оборудовать около Театра оперы и балета. А на месте нынешней стоянки у театра - разбить сквер.

Валдас Бенкунскас

Бенкунскас выступал против нынешнего порядка движения в Старом городе. Он также считает, что плата за въезд - более эффективное средство ограничения транзита. Однако он не планирует от него отказываться, вместо этого предлагает модифицировать.

"Улучшить обозначение, установить указатели, заменить неаккуратные клумбы современными решениями, позаботимся о местах для разворотов", – сказал Бенкунскас.

Миколас Маяускас

Маяускас также предлагает корректировать действующий порядок.

"Нынешний порядок явно замедлил движение в Старом городе. Одни местные жители этому рады, другие пытаются привыкнуть к этому порядку. Это решение, несмотря на пользу, привело к большим заторам около Старого города. Поэтому порядок будет подкорректирован, часть Старого города будет открыта для легкового транспорта", – сказал кандидат.

Томас-Витаутас Раскявичюс

Раскявичюс считает нынешний порядок хорошим, но предлагает коррекции.

"Есть технические предложения, связанные с модификацией этого решения (установка электронной системы ограничения - для "исключений", которые будут доступны жителям этой части города, обслуживающему персоналу, коммунальным службам, курьерам и т.д.), исключения должны быть обоснованы социальными и экономическими критериями", – сказал Раскявичюс.

Лукас Савицкас

Савицкас критикует нынешнее решение.

"Надо не боятся признать, что решение не достигло целей и не приживается в обществе. К сожалению, многие вильнюсцы не понимают сути этого решения Шимашюса, ведь проблема заторов появилась там, где ее раньше не было, а жизнь в Старом городе померкла", – сказал кандидат.

Раса Будбергите

Политик считает, что большая часть водителей уже привыкла к действующему порядку, а действующий порядок выполняет свою функцию. Будбергите не считает, что это самая большая проблема в Старом городе. По ее мнению, нужно строить подземные стоянки на въезде в Старый город.

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