03 июля 2023 г. 16:09

Кандидат в министры образования о повышении заработной платы учителям: к этому надо стремиться

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Pervargę ir nemotyvuoti mokytojai.
Pervargę ir nemotyvuoti mokytojai.
ФОТО: Shutterstock
Кандидат в министры образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас говорит, что постарается выполнить данное министром Юргитой Шюгждинене обязательство, что в 2024 г. средняя заработная плата учителей составит 130 процентов от средней заработной платы по стране. Однако Г. Якштас признает, что это труднодостижимая цель.

«Это сложная цель, но мы будем ее добиваться. Мы также говорили с премьер-министром – мы должны к этому стремиться, есть обязательство не только в программе правительства, но и обязательство перед профсоюзами, что также является обязательством сторон в национальном соглашении об образовании. Это то, к чему мы действительно должны стремиться, чтобы в следующем году выйти на 130%», — заявил в понедельник журналистам претендент на пост министра образования, науки и спорта Г. Якштас.

По его словам, составляя 130%, министерство действительно может выйти на лимит заработной платы в следующем году — это сложно прогнозировать, потому что это зависит от экономических тенденций в стране.

«То моделирование постоянно меняется, мы начинаем, смотрим, какие прогнозы в росте средней зарплаты — исходя из этого, рассчитываем, сколько средств потребуется, а потом они уточняются. Даже сейчас, когда мы представили в Минфин первоначальный план потребности в бюджете, в течение нескольких недель прогнозы изменились. (…) Похоже, что нужно будет просить средства», – отметил Г. Якштас.

По словам кандидата, действующего вице-министра образования, науки и спорта, по последним подсчетам, на повышение зарплаты учителям и работникам вузов потребуется около 400 миллионов евро.

«Потребность в средствах очень высока. Мы бы выделялись в мире, если бы достигли 130% и того, что мы можем обеспечить очень хорошие условия для учителей, и стремиться к тому, чтобы лучшие выпускники выбрали педагогическое образование и стали учителями», - сказал Г. Якштас.

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