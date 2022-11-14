Она утверждает, что завершающая срок полномочий власть Вильнюса "необоснованно дистанцировалось от решения важнейших для жителей проблем". По словам Р. Будбяргите, город задыхается от пробок, в которых жители проводят почти 136 часов в год, людям становится все труднее жить, говорится в пресс-релизе социал-демократов.

"Вижу Вильнюс как центр талантов, знаний и рабочих мест, а главное – как центр притяжения людей. Как город, который бы обеспечил людям условия для достойной и качественной жизни. К сожалению, нынешняя мэрия Вильнюса лучше справляется с проведением акций по связям с общественностью, чем с решением накопившихся за долгое время повседневных проблем вильнюсцев.

О городе недостаточно заботятся: под блестящим фасадом и церемониями перерезания ленточек скрывается огромная бюрократия, хаос в Вильнюсском теплохозяйстве, сокращающийся и все более затрудняющийся доступ к услугам образования и здравоохранения, дикий рынок жилья. Наконец – система общественного транспорта", - на организованной в понедельник пресс-конференции сказала Р. Будбяргите.

Она утверждает, что управление коммунальными услугами Вильнюса осуществляется "без всякого чувства ответственности, без видения и попытки прислушаться к повседневным ожиданиям жителей Вильнюса".

"Прожить в Вильнюсе становится все труднее. Молодые семьи вынуждены платить тысячи за уход и учебу своих малышей. Пенсионеры практически не в состоянии оплачивать огромные счета за отопление. А новоприбывшие и стремящиеся начать здесь свою жизнь не могут найти жилье по доступной цене. Реновация многоквартирных домов тоже застопорилась.

Возможности для жителей Вильнюса и их детей заниматься спортом уменьшаются. Например, реализация бассейна в Лаздинай запаздывает уже три года, цена и сроки строительства национального стадиона уму непостижимы, а когенерационная электростанция так и не была построена. Эти проблемы являются результатом бездействия и нехозяйственности руководства города", - оценила Р. Будбяргите.

Она сказала, что, работая и в правительстве, и в Сейме, ей не хватало желания и усилий руководителей Вильнюсского самоуправления вести переговоры с центральной властью и вместе решать укоренившиеся проблемы, поэтому она изменила бы этот подход.

"Я готова обеспечить особенно гибкую связь между Вильнюсским самоуправлением, Сеймом и правительством. Как член Сейма я уже взялась за законодательные проекты, которые помогли бы решить важнейшие проблемы жителей Вильнюса. Одним из примеров этого является внесенное мной и другими социал-демократами в Сейм предложение об установлении правительством максимального размера налога на аренду жилья. Принятием этого решения будет обуздан "капитализм джунглей" на рынке недвижимости Вильнюса", - отметила она.

В качестве другого примера Р. Будбяргите указала предложение социал-демократов выделить в следующем году гораздо большую часть бюджета на улучшение качества дорожной инфраструктуры.

"Настало время принять в Сейме Закон о мобильности Вильнюса, который, как это было сделано в Берлине, побудит вильнюсскую транспортную систему своевременно подготовиться к увеличению числа участников дорожного движения в будущем, реализуя все принципы устойчивой мобильности, 15-минутную модель города и, наконец, 1-минутную модель города, которая практикуется в Стокгольме", - сказала она на пресс-конференции.

С 2016 г. Р. Будбяргите избирается в Сейм, некоторое время она возглавляла парламентскую фракцию социал-демократов. Сейчас она занимает должность заместителя председателя парламентского Комитета по аудиту, а также является вице-председателем Социал-демократической партии Литвы.

Муниципальные выборы состоятся 5 марта следующего года.