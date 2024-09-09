Кандидат в депутаты Сейма от партии "Заря Немана" подозревается в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения

Концентрация алкоголя у Г. Марковичене составила 2,39 промилле, что является средней степенью опьянения.

Авария произошла в минувший вторник примерно в 17.30 в Каунасе на улице Инициаторю.

Полиция сообщила, что автомобиль Mercedes-Benz, которым управляла нетрезвая 47-летняя женщина, задела припаркованный автомобиль Ford и скрылась с места ДТП.

У водителя, которая вскоре вернулась, была установлена средняя степень опьянения.

Представитель департамента полиции Рамунас Матонис подтвердил Elta, что в результате вышеупомянутого ДТП состояние алкогольного опьянения было установлено у Г. Марковичене.

С Г. Марковичене Elta связаться не удалось.