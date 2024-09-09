2024.09.09 10:49

Кандидат в депутаты Сейма от партии "Заря Немана" подозревается в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения

 
а также в побеге с места происшествия
Ингрида Стенюлене
Гитис Панкунас
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitana Markovičienė
Gitana Markovičienė
ФОТО: G. Bartuškos nuotr.

Кандидат в Сейм от партии "Заря Немана" Гитана Марковичене подозревается в совершении ДТП в Каунасе, будучи в нетрезвом состоянии, и побеге с места происшествия.

Концентрация алкоголя у Г. Марковичене составила 2,39 промилле, что является средней степенью опьянения.

Авария произошла в минувший вторник примерно в 17.30 в Каунасе на улице Инициаторю.

Полиция сообщила, что автомобиль Mercedes-Benz, которым управляла нетрезвая 47-летняя женщина, задела припаркованный автомобиль Ford и скрылась с места ДТП.

У водителя, которая вскоре вернулась, была установлена средняя степень опьянения.

Представитель департамента полиции Рамунас Матонис подтвердил Elta, что в результате вышеупомянутого ДТП состояние алкогольного опьянения было установлено у Г. Марковичене.

С Г. Марковичене Elta связаться не удалось.

В случае такого состояния опьянения, как установлено у Г. Марковичене, полиция начинает досудебное расследование по факту вождения в нетрезвом виде, водителю грозит уголовная ответственность.

ELTA напоминает, что совет партии "Заря Немана", заседавший в конце июля, утвердил список кандидатов в Сейм, который возглавит Ремигиюс Жемайтайтис, нарушивший присягу парламентария и отказавшийся от мандата.

Г. Марковичене зарегистрирована под восьмым номером в одномандатном округе Пятрашюнай-Гричюпис.

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