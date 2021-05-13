Канцлер Минздрава: с Данией идут переговоры о перенятии вакцины AstraZeneca

"Пока этой информацией мы еще не можем делиться, но этот вопрос не забыт и по нему ведутся переговоры", - сказала журналистам в четверг канцлер Министерства здравоохранения Юргита Гребенковене.
Дания в середине апреля стала первой страной Евросоюза (ЕС), решившей полностью отказаться от вакцины AstraZeneca.
Эта страна приняла такое решение из-за подозрений в редком, но серьезном побочном воздействии вакцины, невзирая на рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Европейского фармацевтического агентства продолжать вакцинацию этим препаратом.
Литва тогда была в числе нескольких стран, изъявивших желание перенять вакцину.
В начале апреля Европейское фармагентство заявило, что образование нетипичных случаев тромбозов должно быть отмечено как "очень редкое" побочное явление вакцины AstraZeneca от коронавируса и отметило, что польза от этой прививки значительно превышает возможный риск.
По мнению агентства, польза вакцины AstraZeneca возрастает с возрастом прививаемых лиц и с ухудшением эпидемиологической ситуации в странах. Поэтому вакцинация препаратом AstraZeneca людей в возрасте 20–29 и 30–39 лет может быть пересмотрена с учетом уровня заболеваемости в стране, лечения в больницах и доступности других вакцин.
В четверг Минздрав принял решение продолжать прививать этой вакциной всех совершеннолетних жителей.
В понедельник советник Отдела фармакологической бдительности и информации об отравлениях Государственной службы контроля за лекарствами Литвы Ругиле Пильвинене сообщила о двух зарегистрированных в Литве случаях атипичных тромбозов у привитых AstraZeneca.
Представитель службы также отметила, что в апреле зарегистрированы еще несколько случаев тромбоза.
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