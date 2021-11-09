По ее словам, сначала надо получить решение Европейского агентства лекарственных средств.

"Поскольку наши эксперты уже одобрили вакцинацию детей из этой возрастной группы, министерство внесет определенные законодательные поправки и решение о вакцинации вступит в силу в течение недели", – сказала канцлер.

"Министерство к таким действиям уже готовится, поскольку Pfizer уже собирает данные, сколько вакцины потребуется для детей, мы делаем заказы, в декабре уже появилась бы возможность вакцинации", – сказала Гребенковене.

Вопрос вакцинации детей в понедельник обсудили независимые эксперты.

"Обсуждался вопрос вакцинации детей 5-11 лет. Как мы знаем, в США утвердили вакцинацию детей этой группы вакциной Pfizer, только там адаптирована дозировка, в зависимости от веса, однако Европейское агентство лекарственных средств, пока рекомендацию не вынесло, возможно, решение будет принято в середине декабря", – сказала глава Центра инфекционных заболеваний Сантаришкской клиники Лигита Янчорене.