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В настоящее время Литва заказывает вакцину для вакцинации детей от COVID-19, возможность вакцинации детей 5-11 лет может появиться в декабре сказала канцлер Минздрава Юргита Гребенковене.
Vakcina
Vakcina
© Scanpix

По ее словам, сначала надо получить решение Европейского агентства лекарственных средств.

"Поскольку наши эксперты уже одобрили вакцинацию детей из этой возрастной группы, министерство внесет определенные законодательные поправки и решение о вакцинации вступит в силу в течение недели", – сказала канцлер.

"Министерство к таким действиям уже готовится, поскольку Pfizer уже собирает данные, сколько вакцины потребуется для детей, мы делаем заказы, в декабре уже появилась бы возможность вакцинации", – сказала Гребенковене.

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Вопрос вакцинации детей в понедельник обсудили независимые эксперты.

"Обсуждался вопрос вакцинации детей 5-11 лет. Как мы знаем, в США утвердили вакцинацию детей этой группы вакциной Pfizer, только там адаптирована дозировка, в зависимости от веса, однако Европейское агентство лекарственных средств, пока рекомендацию не вынесло, возможно, решение будет принято в середине декабря", – сказала глава Центра инфекционных заболеваний Сантаришкской клиники Лигита Янчорене.

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