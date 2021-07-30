В этом году два человека могут получать одинаковую пенсию, например, по 300 евро. Однако в следующем году, если внедрят реформу, предложенную Соцмином, пенсия одного из них увеличится до 446, а другого до 323 евро.

Больше пенсия станет у тех, кто работал меньше, но зарабатывал больше, а меньше изменится у тех, что долго работал, но получал небольшую зарплату. В первом случае человек работал 15 лет, но получал зарплату в размере 3 средних зарплат. Во втором случае пенсия почти не изменится у того, кто работал 36 лет, за половину средней зарплаты (сейчас 676 евро "на бумаге").

Калькулятор Delfi показывает, что больше всего пенсии увеличатся у тех, кто проработал минимальные 15 лет, меньше пенсии изменятся у тех, у кого есть полный стаж. Если человек 15 лет работал и получал среднюю зарплату, то в следующем году у него пенсия будет не 155, а 284 евро. Сейчас такую пенсию получают люди со стажем 27 лет.

Если человек 15 лет работал за минимум, то в этом году он получает 122,6 евро, а в следующем будет получать 130,8 евро, но если будет проведена реформа, пенсия составит 247,3 евро.

Если человек за минимум работал очень долго, например, 50 лет, то после реформы пенсия увеличится всего на 4 евро. Только если человек долго работал и получал большую зарплату, то пенсия у него увеличится максимум на 44 евро (при месячной зарплате в размере 5 средних зарплат).

Калькулятор Delfi - упрощенная версия, которая дает только ориентационную оценку предложенной реформы. Пенсию каждого человека "Содра" насчитывает индивидуально с учетом доходов и стажа, а также с учетом действовавших законов о стаже и пенсионном возрасте - эти показатели сейчас меняются каждый год.

Окончательное решение пока не принято. В калькуляторе предполагается, что на протяжении всего стажа человек получал равное количество учетных единиц, что зарплата менялась вместе со средней в стране, а пенсия подсчитана согласно требованиям к стажу в 2021 и 2022 гг.

Максимальная пенсия выплачивается те, у кого зарплата составляла 5 средних зарплат. Выше пенсия быть не может. 15-летнй стаж - минимальный стаж. позволяющий претендовать на получение пенсии, если стаж меньше 15 лет, то человеку выплачивается пенсионное пособие. В калькулятор не включают выплаты для получателей небольших пенсий.

"Содра" выплачивает пенсии, состоящие из двух частей: общую и индивидуальную. Размер пенсии зависит от стажа, накопленных учетных единиц, или баллов.

Общая часть пенсии зависит от стажа и размера базовой пенсии в том году, когда человек выходит на пенсию.

Индивидуальная часть пенсии зависит от полученных учетных единиц, или баллов, на тот год, когда человек идет на пенсию.

Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене предложила два изменения: единая базовая пенсия для всех, независимо от стажа и увеличение индивидуальной части. В ближайшее время предлагают индексировать пенсии быстрее, чем предполагает закон.