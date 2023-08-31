Календарное лето закончится дождями с грозами

Днем будет облачно с прояснениями. Во многих районах прогнозируют кратковременные дожди, на востоке местами сильные. Местами будут идти дожди с грозами. Во время грозы усилится ветер. Воздух прогреется до 18–23 градусов тепла.

В пятницу, в первый день осени, с запада в Литву придет новый циклон. Ночью дожди будут идти в основном на западе. Будут идти небольшие дожди, около моря с грозами. Ночью будет 11–16 градусов тепла, прохладнее будет на востоке.

В пятницу ожидается облачная погода. Во многих районах пойдут дожди: на юго-востоке кратковременные, а на северо-западе затяжные, особенно сильные осадки прогнозируют на взморье. Днем будет на западе 15–17, в других районах 18–20 градусов тепла.