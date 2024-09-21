Календарное бабье лето начинается с еще летней погоды

Небо будет облачным, а в южных районах во многих местах будет ясно. Преобладающий ветер будет северо-западного направления, скорость которого достигнет 4-9 м/с. Температура воздуха будет на пару градусов ниже, чем в последние несколько дней, но все равно достаточно теплая. Термометры покажут от 19 до 24 градусов тепла. Ночью в воскресенье еще малооблачно и без дождя, но в ночные и утренние часы местами образуется туман. Подует легкий северный ветер, а температура во многих частях страны опустится до 6-11 градусов, местами останется чуть теплее и столбики термометров не опустятся ниже 12-14 градусов.
В последний день недели в некоторых частях страны может ожидаться кратковременный и слабый дождь. Ветер будет дуть северный, 3-8 м/с. Температура будет на пару градусов ниже. Воздух прогреется до 17-22 градусов тепла.
Изменения погоды можно ожидать на следующей неделе. Хотя в понедельник и вторник ожидается без значительных дождей, в среду с запада поступит холодный атмосферный фронт, поэтому во многих районах Литвы пройдут кратковременные дожди.