2024.09.21 11:08

Календарное бабье лето начинается с еще летней погоды

 
ru.DELFI.lt

Выходные в Литве начнутся с летный и сухой погоды. Страна по-прежнему останется под воздействием антициклона, а высокое давление будет препятствовать образованию дождевых облаков.

Небо будет облачным, а в южных районах во многих местах будет ясно. Преобладающий ветер будет северо-западного направления, скорость которого достигнет 4-9 м/с. Температура воздуха будет на пару градусов ниже, чем в последние несколько дней, но все равно достаточно теплая. Термометры покажут от 19 до 24 градусов тепла. Ночью в воскресенье еще малооблачно и без дождя, но в ночные и утренние часы местами образуется туман. Подует легкий северный ветер, а температура во многих частях страны опустится до 6-11 градусов, местами останется чуть теплее и столбики термометров не опустятся ниже 12-14 градусов.

В последний день недели в некоторых частях страны может ожидаться кратковременный и слабый дождь. Ветер будет дуть северный, 3-8 м/с. Температура будет на пару градусов ниже. Воздух прогреется до 17-22 градусов тепла.

Изменения погоды можно ожидать на следующей неделе. Хотя в понедельник и вторник ожидается без значительных дождей, в среду с запада поступит холодный атмосферный фронт, поэтому во многих районах Литвы пройдут кратковременные дожди.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии