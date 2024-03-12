Какую бесплатную помощь могут получить пациенты с нарушениями слуха?

Куда обращаться?
Пациенты, заметившие у себя признаки нарушения слуха или желающие проверить слух, должны сначала посетить своего семейного врача. После оценки состояния здоровья пациента он выдаст направление на консультацию к специалисту-оториноларингологу. Этот врач определит степень потери слуха, тип слухового аппарата и выдаст медицинскую справку.
Получив справку, человек должен будет обратиться в выбранную им компанию, у которой заключен договор с Государственным фондом помощи пациентам при Министерстве здравоохранения на обеспечение пациентов слуховыми аппаратами в течение 180 календарных дней. Список таких компаний можно найти на сайте Больничной кассы.
"Слуховые аппараты для слабослышащих детей и взрослых, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, на 100 % возмещаются Фондом обязательного медицинского страхования. Детям можно установить 4 вида слуховых аппаратов, а взрослым - 5 видов", - говорит Соната Лещинскене, заведующая отделом контроля Клайпедской территориальной больничной кассы.
По данным Больничной кассы, в прошлом году было возмещено около 350 единиц слуховых аппаратов для детей и почти 25 000 слуховых аппаратов для взрослых.
Сколько слуховых аппаратов возмещается?
Жители Литвы, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), имеют доступ к слуховым аппаратам на оба уха, которые компенсирует Больничная касса. Взрослый и ребенок в возрасте 7 лет и старше могут получить два слуховых аппарата на оба уха один раз в 5 лет.
"Однако важно помнить, что взрослым слуховой аппарат на второе ухо может быть выдан по истечении предполагаемого срока службы последнего слухового аппарата, а детям до 7 лет - один раз в три года", - отмечает г-жа Лещинскене.
Если ребенку до 7 лет требуется индивидуальный аппарат, он может быть выдан один раз в год, а детям старше 7 лет и взрослым - один раз в 5 лет.
Возможна ли доплата?
Базовая цена слуховых аппаратов, возмещаемая Фондом обязательного медицинского страхования (CHIF), зависит от типа слухового аппарата. В настоящее время базовая стоимость слуховых аппаратов для детей и студентов составляет от €540 до €583, а для взрослых - от €190 до €378.
Специалист должен предоставить пациенту список компаний, которые продают слуховые аппараты, подлежащие возмещению. Компании должны предоставлять слуховые аппараты населению без каких-либо надбавок.
Единственный случай, когда им придется доплатить, - это если пациент добровольно выбирает слуховой аппарат дороже, чем тот, который возмещает Больничная касса. В этом случае пациенту не нужно оплачивать полную стоимость слухового аппарата в кассе учреждения, а только разницу между ценой выбранного слухового аппарата и ценой слухового аппарата, покрываемого Больничной кассой.
Если слуховой аппарат не помогает
Если нарушение слуха у пациента очень тяжелое и обычные средства улучшения слуха, такие как слуховые аппараты, неэффективны, можно применить другой метод слуховой реабилитации - кохлеарную имплантацию.
Компенсаторные кохлеарные имплантаты устанавливаются детям и взрослым с потерей слуха на оба уха на основании решения комиссии врачей. Направление на консультацию к этим специалистам выдает семейный врач или оториноларинголог пациента. Затем консилиум оценивает состояние слуха пациента и необходимость операции по имплантации, и если состояние здоровья пациента признается соответствующим критериям, медицинское учреждение само подает заявку на возмещение стоимости слухового импланта.
Фонд возмещает 3 типа слуховых имплантатов: кохлеарные имплантаты, костные импланты с резьбой BAHA, слуховые системы среднего уха и запасные процессоры для этих медицинских устройств. Для всех этих типов слуховых имплантов Фонд возмещает 100% базовой стоимости для каждого уха только один раз на пациента и возмещает стоимость запасного процессора с максимальной частотой раз в 5 лет.
Если пациент удаляет слуховой имплант по медицинским показаниям, ему может быть возмещен слуховой имплант для другого уха. Всего может быть предоставлено не более двух слуховых имплантов.
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