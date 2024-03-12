Какую бесплатную помощь могут получить пациенты с нарушениями слуха?

"Слуховые аппараты для слабослышащих детей и взрослых, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, на 100 % возмещаются Фондом обязательного медицинского страхования. Детям можно установить 4 вида слуховых аппаратов, а взрослым - 5 видов", - говорит Соната Лещинскене, заведующая отделом контроля Клайпедской территориальной больничной кассы.

Получив справку, человек должен будет обратиться в выбранную им компанию, у которой заключен договор с Государственным фондом помощи пациентам при Министерстве здравоохранения на обеспечение пациентов слуховыми аппаратами в течение 180 календарных дней. Список таких компаний можно найти на сайте Больничной кассы .

Пациенты, заметившие у себя признаки нарушения слуха или желающие проверить слух, должны сначала посетить своего семейного врача. После оценки состояния здоровья пациента он выдаст направление на консультацию к специалисту-оториноларингологу. Этот врач определит степень потери слуха, тип слухового аппарата и выдаст медицинскую справку.

По данным Больничной кассы, в прошлом году было возмещено около 350 единиц слуховых аппаратов для детей и почти 25 000 слуховых аппаратов для взрослых.

Сколько слуховых аппаратов возмещается?

Жители Литвы, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), имеют доступ к слуховым аппаратам на оба уха, которые компенсирует Больничная касса. Взрослый и ребенок в возрасте 7 лет и старше могут получить два слуховых аппарата на оба уха один раз в 5 лет.

"Однако важно помнить, что взрослым слуховой аппарат на второе ухо может быть выдан по истечении предполагаемого срока службы последнего слухового аппарата, а детям до 7 лет - один раз в три года", - отмечает Лещинскене.

Если ребенку до 7 лет требуется индивидуальный аппарат, он может быть выдан один раз в год, а детям старше 7 лет и взрослым - один раз в 5 лет.

Возможна ли доплата?