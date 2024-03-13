Какова цель нападения на Волкова: это провокация против Литвы

"Если коротко, то я думаю, это провокация не против Волкова, а против Литвы. Никто не намеревался его убивать, молотками не убивают. Конечно, возможно, это дело рук путинских спецслужб, но тогда цели иные", – сказал Delfi Лауринавичюс.
Возможно, Кремль так проверяет бдительность наших спецслужб?
Обозреватель так не считает. "Не то чтобы проверяет, просто пытается создать впечатление, что Литва никого не способна защитить, из серии "что вы нам сделаете", – сказал Лауринавичюс.
Янелюнас сказал, что первая версия, которая приходит на ум - политические причины.
"У этого режима на самом деле есть такие возможности, он может и более хитроумными способами расправиться с оппонентами. Вероятно, это политический выпад. Конечно, пока нет комментариев полиции или других органов правоохраны, нельзя быть уверенным, но это первое, что приходит на ум", – сказал ученый.
По его мнению, такими выпадами против оппонентов Путина хотят показать, что "сторонники Навального нигде не могут быть в безопасности".
"После его смерти были какие-то попытки разбудить создание сомневающихся в России, говорить о том, что не надо прекращать начатую Навальным деятельность, жена Навального говорила о необходимости продолжать работу, я думаю, это связано. И это еще одна попытка напугать, во-первых, тех людей, которые пытаются продолжать политическую борьбу против Путина. Но вместе это – [провокация] против Литвы то же, якобы здесь небезопасно, якобы мы не можем обеспечить безопасность в нашей стране", – прибавил Янелюнас.
На вопрос, должна ли Литва повышать уровень безопасности находящихся здесь оппозиционеров из России и Беларуси, он ответил, что в первую очередь об этом должны заботиться сами оппозиционные силы. А Литва, по его мнению, могла бы укрепить разведку, выявлять иностранных агентов.
"Мы, конечно, не можем, взять на себя максимум ответственности за всех сбежавших от режима беларусов и россиян. Конечно, некоторым выделяют охрану, например, Тихановской, и это делают давно, но это, скорее, исключение.
Оппозиционные силы, во-первых, должны сами оценить свою безопасность и риски, и вести себя максимально осторожно, зная, чем они рискуют и что из себя представляет путинский режим. А нам самим, скорее, выпадают вызовы разведки, в плане спецслужб, сбор и отслеживание информации о лицах, потенциально связанных с иностранной разведкой", – считает Янелюнас.
В Вильнюсе неизвестные напали на близкого соратника покойного Алексея Навального, бывшего руководителя его предвыборного штаба Леонида Волкова. Нападение было совершено 12 марта, в 22.06 ч. около его дома в столице Литвы, на ул. Жуведру. Нападавший подождал, пока Волков припаркуется во дворе, тогда выбил молотком окно в машине, распылили в глаза слезоточивый газ и стали бить. Нанесено не менее 15 ударов, сломана рука.