23 августа 2023 г. 10:16

Какой будет осень в этом году: прогнозы климатолога и этнолога

 
Вайва Арнаше
ru.DELFI.lt
DELFI koliažas
DELFI koliažas

"Чтобы узнать, каким будет сентябрь да и вся осень, надо дождаться дня Св. Варфоломея – 24 августа, когда из Литвы улетят аисты. Этот день показывает и то, какой будет осень. Кой будет этот день, такая ждет и осень", – сказал этнолог Либертас Климка. Климатолог Виктория Мачюлите заметила, что сентябрь в этом году будет теплее обычного.

Климка сказал, что некоторые признаки уже сейчас указывают на переменчивую погоду осенью: будет и холод и тепло.

"Вот ласточки второе гнездо за сезон свили, это значит, что в ближайшее время осеннего похолодания не будет. Полевые муравьи построили высокие муравейники, значит будет немало осадков. В сентябре может также быть такая контрастная погода, какую мы наблюдали в августе", - заметил этнолог.

"В этом году сентябрь прогнозируют немного теплее обычного, где-то на 1 градус, а количество осадков на 5% больше, чем в среднем бывает в сентябре. Это незначительная разница", – сказала климатолог Литовской гидрометеорологической службы Мачюлите.

Пока, по ее словам, сложно сказать, что ждет и 1 сентября.

"По сути на первой неделе сентября особых изменений не ожидается, может быть, дождей будет больше, чем обычно, но, по нынешним данным, ничего необычного на первой неделе не ожидается. Однако некоторые дни в начале сентября могут быть специфическими. Пока не можем сказать, будут ли они солнечными, еще для прогнозов нужно подождать", – заметила климатолог.

"Долгосрочные прогнозы ненадежные. Есть разные способы прогнозирования, но они ненадежные, редко подтверждаются. Прогнозы на четыре недели вперед тоже больше экспериментальные. Самый надежный прогноз – не больше чем на 4-5 дней вперед, а составляют его не климатологи, а синоптики", – сказала Мачюлите.

По ее словам, из-за глобального потепления климат в Литве становится теплее, особенно теплыми стали зимы.

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