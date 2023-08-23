Какой будет осень в этом году: прогнозы климатолога и этнолога

Климка сказал, что некоторые признаки уже сейчас указывают на переменчивую погоду осенью: будет и холод и тепло.

"Вот ласточки второе гнездо за сезон свили, это значит, что в ближайшее время осеннего похолодания не будет. Полевые муравьи построили высокие муравейники, значит будет немало осадков. В сентябре может также быть такая контрастная погода, какую мы наблюдали в августе", - заметил этнолог.

"В этом году сентябрь прогнозируют немного теплее обычного, где-то на 1 градус, а количество осадков на 5% больше, чем в среднем бывает в сентябре. Это незначительная разница", – сказала климатолог Литовской гидрометеорологической службы Мачюлите.

Пока, по ее словам, сложно сказать, что ждет и 1 сентября.