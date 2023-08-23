Какой будет осень в этом году: прогнозы климатолога и этнолога

Климка сказал, что некоторые признаки уже сейчас указывают на переменчивую погоду осенью: будет и холод и тепло.
"Вот ласточки второе гнездо за сезон свили, это значит, что в ближайшее время осеннего похолодания не будет. Полевые муравьи построили высокие муравейники, значит будет немало осадков. В сентябре может также быть такая контрастная погода, какую мы наблюдали в августе", - заметил этнолог.
"В этом году сентябрь прогнозируют немного теплее обычного, где-то на 1 градус, а количество осадков на 5% больше, чем в среднем бывает в сентябре. Это незначительная разница", – сказала климатолог Литовской гидрометеорологической службы Мачюлите.
Пока, по ее словам, сложно сказать, что ждет и 1 сентября.
"По сути на первой неделе сентября особых изменений не ожидается, может быть, дождей будет больше, чем обычно, но, по нынешним данным, ничего необычного на первой неделе не ожидается. Однако некоторые дни в начале сентября могут быть специфическими. Пока не можем сказать, будут ли они солнечными, еще для прогнозов нужно подождать", – заметила климатолог.
"Долгосрочные прогнозы ненадежные. Есть разные способы прогнозирования, но они ненадежные, редко подтверждаются. Прогнозы на четыре недели вперед тоже больше экспериментальные. Самый надежный прогноз – не больше чем на 4-5 дней вперед, а составляют его не климатологи, а синоптики", – сказала Мачюлите.
По ее словам, из-за глобального потепления климат в Литве становится теплее, особенно теплыми стали зимы.