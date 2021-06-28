Парламент Литвы в скором времени примет решение о продаже парламентской гостиницы – сейчас у фракций выясняют, какая компенсация должна выплачиваться на аренду жилья.

По словам "крестьянки" Агне Ширинскене, называют суммы от 302 евро. Поскольку предлагают такую сумму, депутаты этого созыва решили, что новое правило коснется депутатов будущего срока полномочий.

Что будущие депутаты могут арендовать за 300 евро? Брокеры поживают плечами, поскольку аренда студенческих общежитий стоит от 200 евро. На сайтах в интернете за такие деньги вариантов предлагают немного. Например, в Шнипишкес комната в 29 кв. м на первом этаже дома советского периода – 300 евро, а владелец обещает оплатить интернет и телевидение (объявление с сайта alio.lt).

В Науйининкай, на ул. Шалткалвю, за 300 евро сдают 2-комнатную квартиру с ремонтом, площадь 39 кв. м, есть балкон.

В Полайте за 299 евро сдают квартиру 36 кв. м в оме, построенном в 2005 г.

Если квартира должна быть рядом с парламентом, то можно арендовать комнату площадью 20 кв. м на цокольном этаже дома на горе Таурас (цена от 200 до 300 евро). Кухня общая, однако общежитием этот дом не считается. В комнате есть кушетка, шкафчик, стол и полка.

Можно найти и более дешевые варианты, но это обычно комнаты в квартирах, где жить придется с хозяином.

По данным aruodas.lt, в мае аренда 1-комнатной квартиры в среднем стоила 350, 2-комнатной – 550-590 евро (11,3 евро за кв. м, значит, за 300 евро - 26 кв. м).

"Это местоположение (где находится парламентская гостиница) самое удобное, поскольку за деньги, которые предлагают на аренду, разве что в Науйининкай около аэропорта что-то можно найти", – сказал в парламенте депутат Альгирдас Сисас.

Представитель агентства Ober-Haus Марюс Чулада только посмеялся в ответ на вопрос, что могут арендовать депутаты за 300 евро.

"Надо начать с того, что за студенческие общежития надо платить от 200 евро", - сказал он.

За 300 евро, по его словам, можно найти жилье толко подальше от центра, например, в Науйининкай, Новой Вильне.

"В спальных районах цены на аренду 1-2-комнатной квартиры начинаются с 350-400 евро в месяц", – сказал специалист. Он сказал, что если смотреть места ближе к парламенту, то это может быть какая-нибудь давно не видавшая ремонта комната.

"А если говорить о чем-то более приличном, то тут цены начинаются от 400 евро. Опять-таки важно учитывать сезонность рынка аренды. В середине лета еще можно найти более подходящий вариант, но в сентябре-октябре, уже не очень. В январе-феврале цены опять снижаются, а в мае-июне снова восстанавливаются. Такое постоянное движение вверх-вниз", – сказал эксперт.

Он вообще не считает, что депутатам жилье должны обеспечивать за деньги налогоплательщиков.

"Может, кому-то не понравится и жилье за 300, за 500 евро, они будут арендовать за 1000 евро и часть оплатят из своего кармана. Возможно, им хотят компенсировать часть расходов?" – сказал Чулада.

Глава портала Aruodas.lt Виктория Степонавичюте заметила: "Сейчас средняя стоимость аренды в Вильнюсе 350 евро за однокомнатную и 550-590 евро за двухкомнатную квартиру, это среднее, не по районам".

По ее словам, за 300 евро можно арендовать двухкомнатную квартиру в Каролинишкес, Ерузале, в Григишкес, Лепкальнисе, Салининкай, Новой Вильне и Байорай..

"300-400 евро на аренду однокомнатной квартиры в Ужуписе, Старом городе, Шнипишкес не хватит", – признала она.

Ширинскене сказала, что не завидует депутатам, которым придется самим арендовать жилье.

"На самом деле депутаты следующего созыва уже будут поставлены перед фактом. Как вы помните, обычно присягу приносят в ноябре, а закон вступит в силу через несколько месяцев – новому парламенту придется думать, что делать - отозвать закон или арендовать жилье. Новым депутатам решить этот вопрос в течение нескольких месяцев будет сложно, мы видим, что сейчас анализ занял больше поугода", – сказала депутат.

Она сказала, что сама проверяла и выяснила, что за 300 евро снять жилье невозможно.

Экономист Swedbank Нериюс Мачюлис критикует политику зарплат депутатов.

"У нас в обществе укоренилось мнение, что депутат - нахлебник, ему не надо платить ни большую зарплату и надбавки к ней. Зарплата депутата должна быть в 2-3 раза больше, чем сейчас. Только так мы можем гарантировать приход талантливых и могущих реализовать себя депутатов, а не таких, какие больше нигде не могут себя реализовать", – сказал экономист.

По его словам, зарплаты депутатов в Литве, по сравнению с зарплатами депутатов развитых стран, очень маленькие. По данным парламентской канцелярии, сейчас зарплата депутата без надбавок составляет 3433,8 евро "на бумаге" (2077 евро "на руки"), немного больше получают главы фракций и комитетов.

Мачюлис заметил, что уже сейчас депутаты маскируют проблему зарплаты разными надбавками: "Тут депутаты начинают думать, как получить эти надбавки, разными махинациями пытаются (...) увеличить свои доходы".

По его словам, самая прозрачная форма - это просто увеличение зарплаты, тогда депутаты сами смогут решать, как им ездить на работу и какое жилье арендовать.