Какими могут быть условия жесткого локдауна в Литве: купить сможем только продукты и лекарства

"Сегодня мы говорим о возможности карантина, поэтому надо готовиться. Однако в ближайшее время, на этой и на следующей неделе пока ужесточать режим не планируется. Посмотрим, какой будет ситуация после праздников", – сказала Delfi Билотене-Мотеюнене.

Она заметила, что если потребуется, будут введены краткосрочные жесткие ограничения.

"Если говорить о карантине, самым эффективным был бы не продолжительный карантин, но жесткий. Это значит, что люди могли бы купить продукты, лекарства. Производство, вероятно, если окружение будет безопасным, сможет работать. Однако все развлечения, театры, другие мероприятия, магазины промтоваров на какое-то время, на время карантина, были бы закрыты", – продолжила вице-министр.

"Также, там, где возможно, работа была бы удаленной и не как рекомендация, а в обязательном порядке. Это касалось бы и школ. Жесткий локдаун - полное ограничение необязательных видов деятельности", – прибавила Билотене-Мотеюнене.

Вирусолог, доктор медицинских наук Саулюс Чаплинскас сказал, что локдаун необходим для того, чтобы сохранить деятельной систему здравоохранения, чтобы люди не остались без первой помощи.

"Определенная пауза в социальной жизни для того и необходима, применяется в разных странах, чтобы этого можно было избежать, когда достигается критический порог. Хотелось бы верить, что мы сумеем этого избежать, во-первых, не будет закрытых школ, это особенно болезненная мера, ее надо применять только в крайнем случае", – заметил профессор.

"Сейчас большее число случаев в Литве - это штамм "дельта". Да, "омикрон" распространяется быстрее, как и говорила вице-министр, вероятно, клинические признаки болезни более мягкие. Но, если "омикрон" опускается до легких, может произойти вирусемия, а, значит - поражаются разные органы. В таком случае этот штамм также может нанести человеку серьезный вред", – сказал Чаплинскас, напомнив, что исследования подтверждают действенность вакцины.

Правда, по его словам, не стоит думать, что человек, привившийся бустерной дозой не может быть переносчиком болезни.

Председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Антанас Матулас сказал, что сейчас не видит никакого повода для введения карантина.

"Что будет дальше, будем смотреть. Я считаю, что жесткий локдаун должен быть крайней и маловероятной мерой", - сказал политик, который заметил, что, по его мнению, абсолютный карантин может принести больше вреда, чем пользы.