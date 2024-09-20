Каким было лето в Литве?

Служба отмечает, что в этом году вдоль побережья и в южных районах также наблюдалось немало тропических ночей. Из 59 станций 29 не зафиксировали ни одной тропической ночи. А самые жаркие ночи случились в Алитусе (3), Швенчёнисе (3), Лаздияй (4), Ниде (7) и Мысе Венте (7).

По подсчетам ЛГМС, в 2022 году в Вильнюсе было 16 жарких дней, в Каунасе – 13, в Клайпеде – 11. В 2023 году в Вильнюсе и Каунасе было по 7, а в Клайпеде – по 4. Таким образом, в этом году жарких дней было больше, чем в 2023 году.