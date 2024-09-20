Каким было лето в Литве?

По данным ЛГМС, самая высокая жара была зафиксирована 27-28 июня, 10-11, 16 июля и 25, 30 августа.
В среднем в этом году в Литве было 8 дней, когда наблюдалось опасное метеорологическое явление – жара – максимальная дневная температура воздуха поднималась до 30 °C.
Больше всего жарких дней было в южных районах страны: 13 и более жарких дней наблюдались в Друскининкае, окрестностях Марцинкониса, Бирштонасе, Алитусе, Мариямполе, Калварии и Лаздияй.
Меньше всего жарких дней было в Ниде, Лаукуве и Дукштасе – всего по одному. Также в части западных и северо-восточных районах (до 4-5 дней).
Больше всего прохладных дней зафиксировано в западных районах и окрестностях Жемайтской возвышенности: в Тельшяй было 22, в Лаукуве (Шилальский район) – 21, в Клайпеде – 20 дней. В Мажейкяй, Кретинге, Плунге и Ретавасе зафиксировано по 19 дней, а в Скуодасе и Вежайчяй (Клайпедский район) – по 18 дней.
Служба отмечает, что в этом году вдоль побережья и в южных районах также наблюдалось немало тропических ночей. Из 59 станций 29 не зафиксировали ни одной тропической ночи. А самые жаркие ночи случились в Алитусе (3), Швенчёнисе (3), Лаздияй (4), Ниде (7) и Мысе Венте (7).
По подсчетам ЛГМС, в 2022 году в Вильнюсе было 16 жарких дней, в Каунасе – 13, в Клайпеде – 11. В 2023 году в Вильнюсе и Каунасе было по 7, а в Клайпеде – по 4. Таким образом, в этом году жарких дней было больше, чем в 2023 году.