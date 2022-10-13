Какие счета за отопление ждут вильнюсцев? Половину суммы можно будет оплатить после окончания отопительного сезона

Вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас на пресс-конференции в четверг рассказал о грядущем отопительном сезоне. По его словам, включить отопление было решено из-за низкой температуры на улице.

Он заметил, что в этом сезоне в Вильнюсе будут использовать обессеренный мазут.

"Он дешевле, позволит нам сохранить цены на уровне прошлого года, но он больше загрязняет природу, это не секрет", – сказал вице-мэр, упомянув, что это временное решение.

Что касается цен на отопление, то вице-мэр заметил, что при использовании газа они стали бы очень высокими. Жители уже ощутили это по цене на горячую воду за сентябрь.

Однако, по словам Бенкунскаса, такие цены - новая реальность, жители должны настроиться на это.

"Кому нужно, смогут отложить часть суммы и оплатить ее позже. Жители смогут позже заплатить 50% суммы. <...> Также государство увеличило возможности получения компенсаций за отопление, мы видим, что ими смогут воспользоваться больше 53 000 человек.Если в прошлом году на компенсации было потрачено 8 млн. евро, то в этом, возможно, потратим 14 млн. евро", – сказал вице-мэр.

Он указал и предварительные счета за отопление в октябре: в реновированной квартире площадью 50 кв. м - 33 евро, а нереновированной – больше 55 евро.

Гендиректор "Вильнюсских теплосетей" Геримантас Баканас сказал, что сжиганию мазута подготовились основательно, главные работы на сегодняшний день уже сделаны.

"Мы обновили инфраструктуру мазута, провели множество работ, поскольку по плану это хозяйство было решено "консервировать"<...>, но нам за короткое время удалось его обновить. Мы обновили систему подачи, привели в порядок железную дорогу <...>", – сказал он.