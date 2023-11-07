Какие счета за отопление ждут осенью: самые высокие цены будут в столице

ВРИО главы Литовского агентства энергетики (ЛАЭ) Агне Багочюте сказала, что на снижение цен повлиял рост числа источников возобновляющейся энергии.
"Если брать крупные города, то цена на отопление в этом году на 48% ниже, чем год назад. Это обусловлено ростом части энергии из возобновляющихся источников. Из крупных городов самыми низкими цены будут в Каунасе", – сказала она.
По ее словам, на цены подействовала и стабилизация цен на биотопливо.
По данным ЛАЭ, самыми большими будут счета для жителей нереновированных домов и в тех районах, где для отопления используют много природного газа. "Природный газ - самое дорогое топливо, дрова – самое дешевое", – сказал аналитик ЛАЭ Антанас Будрайтис.
Если говорить об отоплении в квартире площадью 60 кв. м, то в старых домах, в очень плохом состоянии счет будет около 60 евро за октябрь, а за ноябрь – 103 евро. В старых нереновированных домах, построенных до 1990 г. - соответственно 46 и 79 евро. В новых или реновированных домах счет составит в октябре 17, в ноябре – 30 евро.
Багочюте напомнила, что для снижения счетов важна реновация жилья, но влияние оказывает и погода. Она сказала, что по мере похолодания, цены не должны сильно вырасти, хотя в декабре немного подорожает биотопливо.
Отопительный сезон в крупных городах начался со средней ценой 7 центов за 1 кВт/ч теплоэнергии (без НДС). Самым дорогим отопление будет в столице, а самым дешевым - в Каунасе (6,4 цт без НДС). Причина - в Вильнюсе используют немало природного газа, а в Каунасе - возобновляющиеся источники энергии.
Багочюте заметила, что Вильнюсская когенерационная теплостанция саже при работе на полную мощность не сможет полностью обеспечить город теплоэнергией, все равно придется использовать газ.