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"Паспорт возможностей" позволит открыть кафе и рестораны, проводить различные мероприятия в помещениях, не ограничивать деятельность санаториев и гостиниц, предусмотреть более широкие масштабы разных мероприятий, возможности контактной деятельности и проведения личных праздников. Об этом эксперты 17 мая рассказали на заседании фракции Партии свободы.
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"Паспорт возможностей" в Литве вступает в силу с 24 мая 2021 года. Вице-министр экономики и инноваций Винцас Юргутис сказал: "Проходят последние работы по подготовке осуществления технического решения".

"В первую очередь мы говорим о заведениях общепита и разных услугах в помещении – досуг, бильярд, боулинг. Обращаем внимание на то, что сейчас у нас действует карантин, поэтому даже деятельность людей с "паспортом возможностей" будет регламентирована требованиями управляющего ситуацией", – сказал вице-министр.

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Виды деятельности, которые откроет "паспорт возможностей": сектор проживания, личные праздники, мероприятия, контактная работа, организация коротких и продолжительных свиданий в местах лишения свободы.

Напомним, что привилегиями "паспорта возможностей" смогут пользоваться привитые от коронавируса люди, переболевшие COVID-19, а также получившие отрицательный результат теста – он будет действовать 24 часа, а также дети до 16 лет.

"Паспорт возможностей" можно получить на специальном сайте.

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Глава Центра регистра Диана Вилите сказала, что технические работы подходят к концу.

"Мы вышли на финишную прямую, сейчас идет последняя неделя. Мы верим, что с 24 мая паспорт будет работать, и им сможет воспользоваться часть жителей. (…) Мы все понимаем, что это промежуточный вариант перед введением зеленого сертификата и до окончания массовой вакцинации, когда мы все привьемся, и результаты заболеваемости будут позитивными, как в Израиле", – сказала она.

По словам Вилите, будут искать простые решения. Пожилым людям и людям, у которых нет доступа к интернету, в решении этой проблемы могут помочь их молодые родственники и друзья.

"Другой способ получения "паспорта возможностей" - через отделения Центра регистра, туда люди должны прийти с документом, удостоверяющим личность и распечатать его", – пояснила специалист.

Стоит помнить, что документ надо обновлять каждые 7 дней.

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